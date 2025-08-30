Родители из Балтийска пожаловались на неготовность школы к учебному году

Учеников школы № 4 города Балтийска временно закрепили за другим образовательным учреждением из-за незаконченного ремонта. Об этом сообщили родители школьников в комментариях под постом губернатора области Алексея Беспрозванных, в котором он заявил, что «все 476 учебных учреждений прошли проверку и готовы к началу учебного года».

«Почему в Балтийске не закончен ремонт школы 4, детей пытаются впихнуть в школу 6. Почему не распределят по всем школам?» — задала вопрос местная жительница Светлана, уточнив в следующих сообщениях, что «школа 6 далеко, есть школы, в которые удобнее детям ходить».

«Нет у нас больше 6-й школы. Так что технически это два корпуса четвёртой, и, видимо, власти решили, что раз это одна школа, то и в одном здании детям будет нормально. А то, что это две полноценные школы, что дети из четвёртой неизвестно как теперь должны добираться в бывшую шестую, кого это волнует, правда?» — прокомментировала другая жительница Балтийска Екатерина.

2025-08-30_13-18-14 (1).png

В свою очередь власти муниципалитета подтвердили, что, действительно, две школы решено было объединить в одну. При этом детей «переселили» в другое здание временно, до окончания капремонта. «Школу № 6 присоединили к школе № 4 имени Героя России Владимира Носова. Школа № 4 теперь имеет второе здание, где будут обучаться дети. Также сформировали временное расписание в этом корпусе. Планируем до ноября закончить ремонт. Сейчас с подрядчиком ведём претензионную работу. Из отдалённых частей города компенсируем проезд до школы за счёт средств муниципалитета. В округе ходят маршрутки, а также автобусы № 107 и № 587. Подвоз для учеников, проживающих на Шоссе морской пехоты и учащихся во вторую смену, будет организован», — заверила администрация Балтийска.

2025-08-30_13-22-31 (1).png

Напомним, капремонт школы в Балтийске проводится в рамках исполнения национального проекта «Молодежь и дети». Контракт выполняет ООО «РСУ Панорама-Люкс». Срок сдачи объекта — 31 августа. Однако за две недели до начала учебного года прокуратура  готовность объекта оценила в 12%.  О примерном завершении капитального ремонта ведомство не сообщило. Министр образования Светлана Трусенёва заявила, что ведётся претензионная работа. 

