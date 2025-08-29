На архитектурный конкурс в Новосибирске отправили проект апарт-отеля на Куршской косе (фото)

На архитектурном конкурсе «Золотая капитель» в Новосибирске представили проект масштабного апарт-отеля, который может появиться в северной части посёлка Морское на Куршской косе. Согласно технико-экономическим показателям, представленным на сайте конкурса, пятиэтажное здание на 96 квартир с центральным атриумом должно занять участок площадью 4 400 квадратных метров, а площадь застройки составит 2 058 квадратов. Протяжённость объекта — 100 метров, а высотность — 21,24 метра.

«Проект предполагался масштабный — спроектировать большой жилой дом в центре заповедной зоны Куршской Косы, при этом данный участок был не самый большой, а программа — очень плотной, — говорится в описательной части проекта. — Не испугавшись масштаба здания, и поиграв с формой, мы спроектировали две наклонные стены, объединенные между собой большим стеклянным атриумом. Мощные кирпичные стены — это отсылка к крепостям и защитным сооружениям, которые являются визитной карточкой Калининградской области, что хотелось отразить в проекте».

Слайды: «Архитектурная Мастерская Гринберг»

Фасады здания, по мнению проектировщиков, «постоянно перекликаются с природой»: «Цвет стен повторяет оттенки песчаных дюн, повсюду раскинувшихся на Куршской Косе. Здание отеля не противостоит окружению, а вступает с ним в бесконечный диалог». Также архитекторы считают, что центральный элемент отеля, атриум, «создаёт ощущение единения окружающей природы и внутреннего интерьера».

Автором проекта выступила московская «Архитектурная Мастерская Гринберг» (архитекторы Илья Гринберг и Назим Бахутов). Кто выступал заказчиком, на текущий момент неизвестно.

«Новый Калининград» обратился в нацпарк «Куршская коса», чтобы выяснить, знакомы ли там с проектом, однако ответ был отрицательным.

«Нам ничего неизвестно об этом проекте, — ответили в пресс-службе. — Обычно архитектурные конкурсы проводятся на уровне идей или эскизных проектов. Реализации должны предшествовать общественные слушания».

Также редакция обратилась за комментарием в администрацию Зеленоградского округа, однако оперативного ответа пока не получила.