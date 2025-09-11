Археолог: выкупая древние замки, инвесторы отказываются исследовать культурный слой

В Калининградской области фиксируют случаи, когда археологов не пускают проводить раскопки у исторических объектов, построенных в орденские времена. О том, что земельные участки под замками XIV века часто не являются памятниками археологии, «Новому Калининграду» рассказала научный сотрудник сектора «Археология» Калининградского историко-художественного музея Дарья Лапина.

«В Калининградской области замки выкупают частники и потом реставрируют их и ремонтируют, — сообщила Лапина. — С одной стороны это хорошо, но с другой они стоят на учёте только как объекты культурного наследия с точки зрения архитектуры. Однако случаются проблемы, когда их пытаются поставить на учёт как памятники археологического наследия. Там появляются какие-то сторонние археологи (часто из Санкт-Петербурга), которые делают шурф в подвале и пишут, что там нет никакого культурного слоя. Удивительно, да? В замке XIV века нет культурного слоя. А когда приходят археологи с открытым листом на работы, частники им угрожают вызовом полиции или сообщают, что уже всё бетоном залили и не дают проводить работы».

Лапина отметила, что в регионе также бывали случаи, «когда археологический памятник ставили на учёт, а потом отменяли соответствующий приказ».

«Главный наш пример — это исторический центр Калининграда, — продолжила археолог. — Он стоял на учёте как исторический район Кёнигсберга, а потом Служба госохраны объектом культурного наследия отменила этот приказ. Например, остров Канта только в прошлом году на учёт поставили, он теперь называется участком городского слоя средневекового города Кёнигсберг. То есть только участок. У нас целые дыры теперь на карте. Если где-то не успели поставить, там уже свободно копают не специалисты, а обычные рабочие».

Вопрос проведения археологии, как уверяет Лапина, «упирается в деньги».

«Работу археологов нужно оплачивать, и частники не хотят этого делать. К тому же, археология задерживает сроки строительства, так как никто не может гарантировать, что справится за три-четыре месяца», — заключила она.

В Калининградской области за конец августа зарегистрировали сразу несколько памятников археологии в шести муниципалитетах. Только за 25 августа было подписано 9 приказов о постановке на учёт новых археологических памятников или расширении старых, а также об утверждении границ выявленных объектов археологии.