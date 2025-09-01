Эксперт: в Калининграде пять трамваев находятся в долгосрочном ремонте

В Калининграде пять трамваев длительное время находятся в долгосрочном ремонте и не выходят на линию. О том, что один из них ремонтируется с прошлого года, сообщает экспертный паблик «Калининградский трамвай».

«Долгое время не перевозят пассажиров 5 линейных трамваев, — рассказывает администратор сообщества. — Это находящиеся в ремонте № 438 (с 10 декабря 2024 г.), 715 (с 24 июля) и 1201 (с 25 июля), а также новый экскурсионный 412 (с 4 апреля) и почти музейный 525 (с 14 марта)».

При этом отмечается, что только за конец августа после длительной «реанимации» в город вернулись вагоны с номерами № 716 и 431 (о его капитальном ремонте сообщал «Калининград-ГорТранс»).

Сообщество «Калининградский трамвай» утверждает, что вагон под номером 716 не работал почти 20 месяцев (с 5 января 2024 года) и долгое время был донором запчастей для других «Корсаров». Кроме того, 27 августа после 13-дневного перерыва возобновил работу вагон № 717.