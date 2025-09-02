Минкульт распределил 117,2 млн грантов на развитие сферы туризма в регионе

Министерство по культуре и туризму Калининградской области в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» провело несколько конкурсных отборов на предоставление грантов на развитие сферы туризма. Определены 27 проектов-победителей по разным направлениям. Общая сумма грантовой поддержки составила 117,2 млн рублей, сообщила пресс-служба минкульттуризма.

50,5 млн рублей направлено на создание кемпингов, 47,8 млн — на приобретение туристского оборудования, 11,9 млн — на проведение туристских мероприятий, 7 млн — на развитие национальных туристических маршрутов. Все проекты находятся на стадии реализации, отметили в министерстве.

«Для всех, кто ещё не успел принять участие в наших конкурсных отборах и получить грантовую поддержку, у нас отличная новость: в настоящее время открыт приём заявок на участие в конкурсах по развитию национальных туристических маршрутов (НТМ) и приобретению туристского оборудования», — добавили в пресс-службе.

В мае областные власти объявили повторный отбор на предоставление грантов для реализации проектов в сфере туризма. Участники конкурса обязаны обеспечить софинансирование из собственных (или привлеченных) средств не менее 50% от стоимости проекта. Максимальная сумма гранта из областного бюджета варьируется от 10 до 20 млн руб. в зависимости от направления.