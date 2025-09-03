Стоимость ремонта ул. Нижние поля во время торгов снизили почти на 4 млн рублей

Власти Калининграда нашли подрядчика для ремонта ул. Нижние поля. Стоимость работ во время торгов снизили почти на 4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В аукционе участвовали четыре компании. Победитель торгов согласился выполнить ремонт за 15 967 233 рубля при начальной стоимости 19 959 042 рубля. Контракт заключили с ООО «Балтбилдинг» 1 сентября 2025 года. Генеральный директор компании — Никита Зелёный. Контракт необходимо исполнить за 100 дней, приступив к работам сразу после его заключения. На ремонт отводится 70 дней.

В перечне работ устройство покрытия из холодных и горячих асфальтобетонных смесей на участке дороги площадью 3 180 кв. метров, регулирование высотного положения крышек колодцев с подъёмом на высоту и прочее.

На проблемы из-за грунтовой дороги на ул. Нижние поля пожаловался местный житель в ходе ежегодного отчёта главы администрации Калининграда Елены Дятловой в мае 2025 года. «Я не могу дышать в доме, поймите правильно. Я должен пыль кушать или суп кушать? Моя жена перенесла онкологию, ей даже на улицу нельзя выйти, потому что вся пыль летит в дом. <...> Наглости водителей нет предела. Носятся как угорелые! Сколько можно? Стоит знак „30“, до знака доехал — фррр, улетел», — рассказал тогда мужчина.

Глава горадминистрации обещала «посмотреть по максимуму», что можно сделать для «подавления пыли», и призвала органы правопорядка применять карательные меры против нарушителей скоростного режима.