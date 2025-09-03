Стоимость ремонта ул. Нижние поля во время торгов снизили почти на 4 млн рублей

Стоимость ремонта ул. Нижние поля во время торгов снизили почти на 4 млн рублей
Иллюстрация из проектной документации
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

Власти Калининграда нашли подрядчика для ремонта ул. Нижние поля. Стоимость работ во время торгов снизили почти на 4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В аукционе участвовали четыре компании. Победитель торгов согласился выполнить ремонт за 15 967 233 рубля при начальной стоимости 19 959 042 рубля. Контракт заключили с ООО «Балтбилдинг» 1 сентября 2025 года. Генеральный директор компании — Никита Зелёный. Контракт необходимо исполнить за 100 дней, приступив к работам сразу после его заключения. На ремонт отводится 70 дней.

В перечне работ устройство покрытия из холодных и горячих асфальтобетонных смесей на участке дороги площадью 3 180 кв. метров, регулирование высотного положения крышек колодцев с подъёмом на высоту и прочее.

На проблемы из-за грунтовой дороги на ул. Нижние поля пожаловался местный житель в ходе ежегодного отчёта главы администрации Калининграда Елены Дятловой в мае 2025 года. «Я не могу дышать в доме, поймите правильно. Я должен пыль кушать или суп кушать? Моя жена перенесла онкологию, ей даже на улицу нельзя выйти, потому что вся пыль летит в дом. <...> Наглости водителей нет предела. Носятся как угорелые! Сколько можно? Стоит знак „30“, до знака доехал — фррр, улетел», — рассказал тогда мужчина.

Глава горадминистрации обещала «посмотреть по максимуму», что можно сделать для «подавления пыли», и призвала органы правопорядка применять карательные меры против нарушителей скоростного режима.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter