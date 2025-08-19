Улицу, на которую жаловались Дятловой во время отчёта, хотят отремонтировать

Власти Калининграда ищут подрядчика для ремонта ул. Нижние поля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В перечне работ устройство покрытия из холодных и горячих асфальтобетонных смесей на участке дороги площадью 3 180 кв. метров, регулирование высотного положения крышек колодцев с подъёмом на высоту и прочее.

Заявки на участие в торгах принимают с 12 по 20 августа. Подрядчика планируют определить 22 августа. На работы отводится 70 дней.

Максимальная стоимость контракта — 19 959 042 рубля. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

На проблемы из-за грунтовой дороги на ул. Нижние поля пожаловался местный житель в ходе ежегодного отчёта главы администрации Калининграда Елены Дятловой в мае 2025 года. «Я не могу дышать в доме, поймите правильно. Я должен пыль кушать или суп кушать? Моя жена перенесла онкологию, ей даже на улицу нельзя выйти, потому что вся пыль летит в дом. <...> Наглости водителей нет предела. Носятся как угорелые! Сколько можно? Стоит знак „30“, до знака доехал — фррр, улетел», — рассказал тогда мужчина.





Глава горадминистрации обещала «посмотреть по максимуму», что можно сделать для «подавления пыли», и призвала органы правопорядка применять карательные меры против нарушителей скоростного режима.