На сцене «двое плюс один»: как Дятлова и Аминов депутатам отчитывались (фото)

Май для руководства Калининграда — привычное время для «подсчёта цыплят». Деятельность администрации и горсовета за 12 месяцев в очередной раз была скрупулёзно упакована в различного вида таблицы, проиллюстрирована накопившимися за год фото- и видеоматериалами и представлена главами округа и администрации со сцены малого зала Дома искусств 14 мая. О том, каким был для областного центра 2024 год глазами Елены Дятловой и Олега Аминова и что думает по этому поводу депутатская оппозиция, — в репортаже «Нового Калининграда».

Выездное заседание городского совета депутатов открыл его председатель, он же глава Калининграда — Олег Аминов. Обозначив регламент, он сразу предупредил, что отчёты прозвучат в сокращённом объёме — больше времени на этот раз решили оставить для вопросов собравшихся.

В 2024-м, по словам Олега Аминова, число калининградцев сократилось на 894 человека или 0,18% до 488 690 жителей. Рождаемость при этом выросла на полпроцента — за год на свет появились 3813 новых горожан. Озвучив ещё несколько цифр из сфер образования и строительства, председатель горсовета перешёл к деятельности представительного органа местного самоуправления. Слушатели узнали, как часто собирались депутаты, сколько решений успели принять и кто чаще был инициатором нововведений. Огласили число полученных за год писем и обращений, а также организованных выездов и встреч. Последних могло бы быть и больше, посетовал Аминов, вновь поднимая болезненную тему «безделья» некоторых слуг народа, в том числе онлайн. «Увеличение качества и количества общения депутатского корпуса с избирателем посредством интернет-пространства и средств массовой информации» глава горсовета отнёс к «направлениям деятельности, которые требуют отдельного внимания и активизации работы».

Закончив на минорной ноте, Олег Аминов пригласил к трибуне Елену Дятлову. В запасе у главы администрации было не меньше цифр и таблиц, рассказывающих не только о её деятельности, но и «о работе двадцати трёх тысяч человек, которых сегодня мы называем бюджетниками, которые работают на благо нашего города».

«В качестве эпиграфа: „Тот, кто говорит, должен действовать. И только те, кто действует, должны говорить“. Секст Эмпирик, второй век нашей эры», — начала Дятлова, назвав грядущий отчёт «почётной миссией». В числе затронутых тем были выборы (с «беспрецедентными показателями» по явке), социальная политика, экономика, здравоохранение, общественный транспорт, туризм, благоустройство, культура, физкультура и спорт. Были отмечены показатели Калининграда во всевозможных федеральных рейтингах, которыми «мы очень гордимся».

Рассказ о «конструктивном диалоге с горожанами» был подкреплён числом подписчиков муниципальных пабликов и количеством данных онлайн «оперативных ответов и комментариев».

В числе задач на «не менее напряжённый, чем прошлый» 2025 год — оптимизация бюджета и привлечение инвестиций. Поблагодарив коллег и депутатов за проделанную работу, Елена Дятлова предложила закрепить услышанное «небольшим фильмом о достижениях прошлого года».

Достижения уступили место проблемам, когда дело дошло до вопросов из зала. Калининградцев интересовали незавершённое благоустройство возле спорткомплекса «Юность» и неначатое на ул. Флотской, блошиный рынок с вечным шумом и занимающими лавочки продавцами, тусклое уличное освещение, ремонт тротуаров и меры против заполонивших их самокатчиков.





Доброжелательный тон беседы сменился напряжённым, когда микрофон оказался у жителя ул. Нижние Поля. Переходя на крик, мужчина по имени Фёдор рассказал, что уже устал «ходить и кланяться», чтобы решить проблему с грунтовой дорогой: «Я не могу дышать в доме, поймите правильно. Я должен пыль кушать или суп кушать? Моя жена перенесла онкологию, ей даже на улицу нельзя выйти, потому что вся пыль летит в дом. <...> Наглости водителей нет предела. Носятся как угорелые! Сколько можно? Стоит знак „30“, до знака доехал — фррр, улетел».

Глава горадминистрации обещала «посмотреть по максимуму», что можно сделать для «подавления пыли» и призвала органы правопорядка применять карательные меры против нарушителей скоростного режима.

Обсудили также аварийное жильё, летнее отключение горячей воды, сроки которого хотелось бы сократить, и другие вопросы.

«Дорогие друзья, по итогам заслушивания и обсуждения отчётов необходимо дать оценку», — приготовился было завершить заседание Олег Аминов.

«Я хочу выступить», — неожиданно выкрикнул из зала глава фракции КПРФ в горсовете Сергей Севостьянов. Зал заметно оживился, заблестели камеры приготовленных для съёмки телефонов. Проигнорировав замечания о регламенте, Севостьянов рывком взобрался на сцену и устремился к трибуне. «Депутат микрорайона Восточного и микрорайона Орудийной и Молодой Гвардии, исключённый из КПРФ, руководитель фракции КПРФ в городском совете», — быстро представился представитель системной оппозиции и перешёл к сути. Темой выступления стали «определённые недостатки» действующих органов власти. «Некоторые действия» главы города, по словам Севостьянова, не выдерживают критики. Олегу Аминову глава фракции КПРФ припомнил «продавливание» новой структуры горсовета, «под соусом» которой «были уволены многие работники аппарата городского совета». Была упомянута и законодательная инициатива коммунистов об увеличении количества дней для депутатской работы, которую председатель горсовета «задробил». Задели выступавшего и былые обвинения в бездействии и бездельничестве, которые Сергей Севостьянов считает несправедливыми.

«Олег Алексеевич, мне бы, как депутату, хотелось, чтобы вы защищали депутатский корпус. Понимаете? Чтобы ваша работа строилась на принципах демократии», — заявил глава фракции КПРФ. Жестикулируя в стиле вождя мирового пролетариата, Севостьянов, невзирая на уже отключенный микрофон и неодобрительные выкрики из зала, продолжал подводить свои итоги. По «ложке дёгтя» досталось и Елене Дятловой, и зампредседателя горсовета Олегу Быкову. Остановить поток критики Аминову удалось не сразу.

«Раз Олег Алексеевич не даёт выступить, я буду голосовать против, товарищи», — заключил Севостьянов. «Голосуйте, Сергей Сергеевич, голосуйте, у вас есть такое право», — ответил Аминов, предложив оппоненту продолжить выступление, встав на крыльцо.

Деятельность глав по итогу заседания признали удовлетворительной. «14 за, 2 против», — констатировал Олег Аминов.

Текст и фото: Мария Власенкова