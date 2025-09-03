Мэрия: вывод котельной на Новикова из эксплуатации будет возможен после 2026-го

Администрация Калининграда прорабатывает вопрос вывода из эксплуатации котельной на ул. Маршала Новикова, 26-30. Как сообщили представители мэрии в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», это будет возможно не раньше 2026 года.

Сложности с выводом котельной из эксплуатации связаны с высокой плотностью инженерных коммуникаций, отсутствием технического коридора для прокладки тепловой сети и дефицитом пропускной способности газовой сети. Мэрия также напомнила, что сейчас в городе работают 23 котельные, которые планируется закрыть в течение пяти лет.

Ранее глава администрации Елена Дятлова говорила, что закрыть угольные котельные на Новикова горвласти смогут не раньше 2031 года.