Проект строительства газовой котельной на ул. Киевской прошёл экспертизу

Все новости по теме: ЖКХ
Проект строительства газовой котельной на ул. Киевской прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства газовой котельной на ул. Киевской в Калининграде и участков тепловой сети от котельной до границ вновь образованного земельного участка. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано в границах улиц Киевской и Берёзовой. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовили компании «Калининградтеплогазпроект» и «Нимб-Проект». Застройщик — муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть». Положительное заключение получено 12 ноября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

Закрытие мазутной котельной на ул. Киевской перенесли на 2027 год. Ранее избавиться от неё планировали уже в 2024-м. Сроки закрытия старой котельной зависят от строительства новой — газовой. Её планируют возвести на земельном участке рядом с действующей.

Власти рассчитывают, что объект обойдётся в 300-350 млн рублей. Часть средств на работы, по словам председателя комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максима Федосеева, выделена на текущий год, однако к следующему отопительному сезону подрядчик завершить строительство не успеет, т.к. «такие объекты в такой срок не строятся».

«Постараемся за следующий календарный год завершить работы по строительству и вводу в эксплуатацию. Когда полностью отключим? Календарный год заканчивается 31.12.26, делать переключение в зимний период, наверное, будет сложно. Поэтому зимний период 2026−27-го года мы уже завершим, наверное, на этой котельной. А уже отопительный сезон 2027-28 года будет на новой газовой», — сообщала ранее глава горадминистрации Елена Дятлова.

Предполагается, что новая котельная обеспечит теплом и горячей водой более 40 многоквартирных домов и три социальных объекта на улицах Киевской, Садовой, Берёзовой, Камской и Суворова. Максимальная мощность объекта составит 12,243 Гкал/ч . Котельная будет работать в автоматизированном режиме с помощью системы диспетчеризации.

Ранее городские власти неоднократно говорили о необходимости отказа от мазута и угля для отопления домов. В 2023 году сообщалось о планах избавиться от мазутной котельной на Киевской до конца 2024 года. Возведение нового здания на ул. Киевской, 141 планировали начать в сентябре 2025 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter