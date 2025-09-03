В августе перевозки грузов на линии «Усть-Луга — Балтийск» выросли на 16%

Все новости по теме: Морские перевозки

В августе на линии «Усть-Луга — Балтийск» железнодорожные паромы перевезли на 16% больше грузов, чем в июле. Об этом сообщил грузовый оператор «Оборонлогистика».

Практически весь месяц на линии работали все четыре железнодорожных парома — «Амбал», «Балтийск», «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский». Отмечается, что «Балтийск» ушёл на ремонт только 24 августа. Суммарно паромы перевезли 101 197 т грузов, в том числе 2300 вагонов и 1833 единицы накатной техники. Основную номенклатуру составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения и продукты питания.

Помимо прочего, на контейнерной линии «Санкт-Петербург — Калининград» работал сухогруз «Спарта II». В конце августа к нему присоединились «Спарта» и «Пижма», а также совершивший один кругорейс т/х «Спарта IV». Суммарно они перевезли более 17 тыс. т грузов, что на 26% больше, чем в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что ФГУП «Росморпорт» разрабатывает проект реконструкции железнодорожных терминалов в Балтийске и Усть-Луге, которая позволит увеличить пропускную способность паромной линии в 1,8 раза.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter