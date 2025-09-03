В августе перевозки грузов на линии «Усть-Луга — Балтийск» выросли на 16%

В августе на линии «Усть-Луга — Балтийск» железнодорожные паромы перевезли на 16% больше грузов, чем в июле. Об этом сообщил грузовый оператор «Оборонлогистика».

Практически весь месяц на линии работали все четыре железнодорожных парома — «Амбал», «Балтийск», «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский». Отмечается, что «Балтийск» ушёл на ремонт только 24 августа. Суммарно паромы перевезли 101 197 т грузов, в том числе 2300 вагонов и 1833 единицы накатной техники. Основную номенклатуру составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения и продукты питания.

Помимо прочего, на контейнерной линии «Санкт-Петербург — Калининград» работал сухогруз «Спарта II». В конце августа к нему присоединились «Спарта» и «Пижма», а также совершивший один кругорейс т/х «Спарта IV». Суммарно они перевезли более 17 тыс. т грузов, что на 26% больше, чем в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что ФГУП «Росморпорт» разрабатывает проект реконструкции железнодорожных терминалов в Балтийске и Усть-Луге, которая позволит увеличить пропускную способность паромной линии в 1,8 раза.