Перевозки грузов на линии «Усть-Луга — Балтийск» в октябре выросли на 20%

На линии «Усть-Луга — Балтийск» весь октябрь работали четыре железнодорожных парома («Амбал», «Балтийск», «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский»). Суммарно они перевезли 105 тыс. т грузов, что на 20% больше, чем в октябре. Об этом сообщает грузовой оператор «Оборонлогистика».

«Суммарно они перевезли 105 тыс. т грузов (в том числе 2 384 вагонов и 1 768 единицы накатной техники), что на 20% больше, чем в предыдущем месяце. Основную номенклатуру составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания», — пояснил оператор.

Кроме того, на контейнерной линии «Санкт-Петербург — Калининград» в октябре работали сухогрузы «Спарта», «Спарта II» и «Пижма». Суммарно они перевезли порядка 25 тыс. т грузов, в том числе 1 653 ед. контейнеров (20 тыс. т), 166 ед. накатной технике (4 197 т) и 59 т генерального груза.

Ранее сообщалось, что ФГУП «Росморпорт» разрабатывает проект реконструкции железнодорожных терминалов в Балтийске и Усть-Луге, которая позволит увеличить пропускную способность паромной линии в 1,8 раза. В августе железнодорожные паромы «Оборонлогистики» перевезли 101 197 т грузов.

