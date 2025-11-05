Перевозки грузов на линии «Усть-Луга — Балтийск» в октябре выросли на 20%

Перевозки грузов на линии «Усть-Луга — Балтийск» в октябре выросли на 20%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Морские перевозки

На линии «Усть-Луга — Балтийск» весь октябрь работали четыре железнодорожных парома («Амбал», «Балтийск», «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский»). Суммарно они перевезли 105 тыс. т грузов, что на 20% больше, чем в октябре. Об этом сообщает грузовой оператор «Оборонлогистика».

«Суммарно они перевезли 105 тыс. т грузов (в том числе 2 384 вагонов и 1 768 единицы накатной техники), что на 20% больше, чем в предыдущем месяце. Основную номенклатуру составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания», — пояснил оператор.

Кроме того, на контейнерной линии «Санкт-Петербург — Калининград» в октябре работали сухогрузы «Спарта», «Спарта II» и «Пижма». Суммарно они перевезли порядка 25 тыс. т грузов, в том числе 1 653 ед. контейнеров (20 тыс. т), 166 ед. накатной технике (4 197 т) и 59 т генерального груза.

Ранее сообщалось, что ФГУП «Росморпорт» разрабатывает проект реконструкции железнодорожных терминалов в Балтийске и Усть-Луге, которая позволит увеличить пропускную способность паромной линии в 1,8 раза. В августе железнодорожные паромы «Оборонлогистики» перевезли 101 197 т грузов.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter