Пропускную способность линии Усть-Луга — Балтийск планируют увеличить в 1,8 раза

ФГУП «Росморпорт» разрабатывает проект реконструкции железнодорожных терминалов в Балтийске и Усть-Луге, которая позволит увеличить пропускную способность паромной линии в 1,8 раза. Об этом сообщил замдиректора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП Андрей Мошков, говорится в пресс-релизе «Росморпорта».

Мошков также рассказал о предстоящей модернизации железнодорожного выставочного парка ЖДПК, которая предполагает строительство дополнительных железнодорожных путей. В результате вместимость парка, по его словам, увеличится с 200 до 320 вагонов.

Пресс-служба «Росморпорта» также сообщает, что в рамках встречи министра развития инфраструктуры Калининградской области Александра Рольбинова и заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Сергея Елисеева обсуждалось увеличение числа паромов на линии «Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград», а также необходимость продолжить программу субсидирования морских перевозок.