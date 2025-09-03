Мэрия: автобусы к Детской областной больнице пустят 6 сентября

Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда

Схема движения автобусов маршрутов № 5 «ул. О. Кошевого — Силикатный завод» и № 14 «мкр. Прегольский — мкр. Северная гора» претерпит изменения. С 6 сентября их пустят к Детской областной больнице. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Движение в направлении центра города будет осуществляться по пр-кту Победы, ул. Д. Донского, ул. Пушкина, пр-кту Победы. В обратном направлении по ул. Кутузова, ул. Огарева, ул. Д. Донского, пр-кту Победы. Для Вашего удобства на указанных улицах организованы дополнительные остановочные пункты», — пояснили власти. Кроме того, с 6 сентября остановочный пункт «пр-кт Победы», расположенный на ул. Кутузова, перенесут на пр-кт Победы (ориентир — дом № 42).

Отметим, ранее власти планировали запустить автобусы по Донского весной 2025 года. Позднее они озвучили новый срок — до 1 сентября.

Изображение: телеграм-канал администрации Калининграда

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter