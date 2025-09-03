Мэрия: автобусы к Детской областной больнице пустят 6 сентября

Схема движения автобусов маршрутов № 5 «ул. О. Кошевого — Силикатный завод» и № 14 «мкр. Прегольский — мкр. Северная гора» претерпит изменения. С 6 сентября их пустят к Детской областной больнице. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Движение в направлении центра города будет осуществляться по пр-кту Победы, ул. Д. Донского, ул. Пушкина, пр-кту Победы. В обратном направлении по ул. Кутузова, ул. Огарева, ул. Д. Донского, пр-кту Победы. Для Вашего удобства на указанных улицах организованы дополнительные остановочные пункты», — пояснили власти. Кроме того, с 6 сентября остановочный пункт «пр-кт Победы», расположенный на ул. Кутузова, перенесут на пр-кт Победы (ориентир — дом № 42).

Отметим, ранее власти планировали запустить автобусы по Донского весной 2025 года. Позднее они озвучили новый срок — до 1 сентября.