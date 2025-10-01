В мэрии объяснили, зачем установили автобусную остановку, перекрывшую тротуар (фото)

В Калининграде на улице Огарёва установили автобусную остановку после изменения движения маршрута автобусов № 5 и № 14, однако жители считают, что конструкция павильона перекрывает довольно узкий тротуар, который к тому же находится в ненормативном состоянии. На замечание отреагировал председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Антон Романов. Он сообщил, что остановочный комплекс не мешает проходу, так как не имеет боковых стенок.

«Фактически это задняя стенка и навес. Учитывая привязанность к социальному учреждению (непосредственная близость к поликлинике), цель этой остановки уберечь пассажиров от неблагоприятных погодных условий», — заметил чиновник.

«В начале года, когда мы синхронизировали наши работы по обустройству остановок у подходов к лечебным учреждениям, давалось отдельное поручение. Такие же работы были выполнены у поликлиники на улице Марины Расковой и на Огарёва», — напомнила глава администрации города Елена Дятлова.

Схема движения автобусов маршрутов № 5 «ул. О. Кошевого — Силикатный завод» и № 14 «мкр. Прегольский — мкр. Северная гора» изменилась с 6 сентября.

