В Калининграде ищут подрядчика для II этапа реконструкции КНС-2 за 1,1 млрд рублей

Изображение: скриншот видео минстроя Калининградской области
Областной «Водоканал» ищет подрядчика для осуществления второго этапа реконструкции Канализационной насосной станции-2. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Реконструкция запланирована на ул. Полоцкой, Портовой, Буткова и Румянцева. Заявки на участие в торгах принимаются со 2 по 11 сентября. Итоги аукциона планируют подвести 15 сентября. Максимальная стоимость контракта — 1 117 490 841 рубль. Приступить к работам необходимо 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 30 июля 2027 года. На работы отводится 510 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30.

Финансирование рассчитано на три года. 153 020 785 рублей планируют потратить в 2025 году, 694 934 574 — в 2026-м, 324 501 819 — в 2027-м.

Как сообщалось на сайте «Водоканала» в июне 2025 года, первый этап строительства проходит при поддержке Фонда развития территорий. Рабочие укладывают трубы самотечного коллектора, колодец с монолитными железобетонными стенами погружают на отметку 12 метров.

Подземная часть станции, как уточняется, будет разделена на три этажа. На первом расположится площадка обслуживания задвижек. На втором — машинный зал с дробилками. И на третьем этаже — приёмный резервуар с насосами.

Новая станция будет принимать и перекачивать стоки в главный канализационный коллектор, который потом транспортирует их на очистные сооружения Калининграда.

Второй этап реконструкции планируют реализовать в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

