В Калининграде не нашли подрядчика для II этапа реконструкции КНС-2 за 1,1 млрд

«Водоканал» не нашёл подрядчика для II этапа реконструкции Канализационной насосной станции-2 за 1,1 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Торги признали несостоявшимися. На участие в закупке была подана одна заявка, которая не соответствовала требованиям.

15 октября Центр обеспечения и организации торгов опубликовал новую закупку, повысив цену контракта с 1 117 490 841 до 1 126 434 993 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются 23 октября, итоги подведут 27 октября. Приступить к работам необходимо 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 30 июля 2027 года. На работы отводится 510 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30.

Первую попытку найти подрядчика сделали в сентябре 2025 года. Реконструкция запланирована на ул. Полоцкой, Портовой, Буткова и Румянцева.

Как сообщалось на сайте «Водоканала» в июне 2025 года, первый этап строительства проходит при поддержке Фонда развития территорий. Рабочие укладывают трубы самотечного коллектора, колодец с монолитными железобетонными стенами погружают на отметку 12 метров.

Подземная часть станции, как уточняется, будет разделена на три этажа. На первом расположится площадка обслуживания задвижек. На втором — машинный зал с дробилками. И на третьем этаже — приёмный резервуар с насосами.

Новая станция будет принимать и перекачивать стоки в главный канализационный коллектор, который потом транспортирует их на очистные сооружения Калининграда.

Второй этап реконструкции планируют реализовать в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».