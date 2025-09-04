Оператор полигона ТБО в Жаворонково заявил, что устранил 30 недостатков из 35

Руководство компании «Утилизация мусора» (является оператором полигона ТБО в Жаворонково Гусевского района) ответило на критику экологической организации «Зелёный фронт», обвинившей предприятие в неспешном устранении выявленных в его работе недостатков. Связавшиеся с «Новым Калининградом» представители оператора подтвердили, что с 2023 по 2024 год природоохранная прокуратура и Росприроднадзора провели на предприятии четыре выездных проверки, по итогам которых выдали три предписания, содержащих 35 существенных недостатков, а также предостережение и отказы во внесении изменений в действующую лицензию и получение комплексного экологического разрешения (КЭР).

«Все предписания должным образом были приняты во внимание и проведена работа по устранению недостатков, — пояснили представители компании „Утилизация мусора“. — Так, например, было организовано извлечение и хранение шин из поступающих ТКО для последующего направления на утилизацию по заключенным договорам с лицензированным утилизатором; обеспечена установка сетчатых ограждений в зоне выгрузки всех транспортных средств; устранен ряд ошибок и замечаний в рамках актуализации информации в реестре ОНВОС посредством личного кабинета природопользователя».

Всего, как уверяют в компании, было устранено 30 замечаний из 35.

«В настоящее время в работе осталось 5 вопросов, которые требуют дополнительных инвестиций и разработки новой проектной документации, что, однако, не мешает осуществлять сортировку отходов и извлечение вторичных материальных ресурсов на действующих мощностях», — добавили в компании.

На текущий момент предприятие, как уверяет его руководство, ведёт работу над двумя из пяти ключевых проектов регионального значения по созданию объектов в сфере обращения с отходами, что «позволит осуществить строительство новых объектов и реконструкцию действующих мощностей, а также обеспечить устранение всех выявленных недостатков».

На предприятии также заявили, что его представители уже дважды подавали заявку на получение КЭР, но получали отказы с перечнем замечаний для устранения.

«Работа по устранению замечаний ведется, в том числе в рамках этой работы была установлена километровая санитарно-защитная зона для всей территории комплекса, и до конца года скорректированная заявка будет вновь направлена в Росприроднадзор», — добавили в компании «Утилизация мусора».

Напомним, что ранее экологическая организация «Зелёный фронт» заявила, что проверка, которая проводилась на полигоне ТБО в Жаворонково в августе 2025 года продемонстрировала, что «эксплуатант не спешит исполнять ранее выданные предписания».

«Было допущено захламление прилегающей территории, отходы захоранивались навалом, комплекс очистных сооружений (КОС) находился в нерабочем состоянии — очистка фильтрата, ливневых и сточных вод не производилась, — заявляли представители „Зелёного фронта“. — К числу нарушений добавились недостаточное количество контрольных скважин, отсутствие комплексного экологического разрешения, необеспечение надлежащей сортировки отходов, в том числе, извлечения отходов I-II классов опасности и прочие».