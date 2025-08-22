Руководство полигона ТБО в Жаворонково обвиняют в «непрерывных нарушениях»

На полигоне ТБО, который расположен в районе посёлка Жаворонково Гусевского округа и находится в управлении АО «Утилизация мусора», зафиксировали нарушения природоохранного законодательства, которые происходили на протяжении 2023 и 2024 годов, а также происходят в текущем году. О двух годах «непрерывных нарушений» сообщила экологическая организация «Зелёный фронт» со ссылкой на выводы Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры. В свою очередь, руководство полигона считает, что критика отчасти незаслуженная, и экологи «сгущают краски». «Новый Калининград» выслушал аргументы обеих сторон спора.

Экологи уверяют, что в 2023 году эксплуатант нарушал порядок учета отходов, размещал не предусмотренные лицензией отходы, захоранивал навалом промышленные отходы, загрязнял близлежащую территорию и т.д., но отмечают, что тогда же четыре должностных лица компании были привлечены к дисциплинарной ответственности.

При этом внеплановая проверка Росприроднадзора, проведённая в 2024 году, показала как схожие нарушения, так и массу новых, в числе которых: отсутствие очистки фильтрата, ливневых и сточных вод, а также приём и размещение отходов сверх проектной вместимости. уточняется, что «Утилизация мусора» по результатам проверки получила очередное предписание об устранении нарушений.

«Проверка августа 2025 года продемонстрировала, что эксплуатант не спешит исполнять ранее выданные предписания: было допущено захламление прилегающей территории, отходы захоранивались навалом, комплекс очистных сооружений (КОС) находился в нерабочем состоянии — очистка фильтрата, ливневых и сточных вод не производилась, — добавляют представители „Зелёного фронта“. — К числу нарушений добавились недостаточное количество контрольных скважин, отсутствие комплексного экологического разрешения, необеспечение надлежащей сортировки отходов, в том числе, извлечения отходов I-II классов опасности и прочие».

По фактам выявленных нарушений в адрес гендиректора АО «Утилизация мусора» 15 августа было внесено представление. Кроме того, у прокуратуры появились претензии, касающиеся расходования бюджетных средств, так как в 2024 году между областными правительством, Минприроды, Агентством по имуществу и АО «Утилизация мусора» был заключен договор на предоставление последнему инвестиций из областного бюджета в размере 213 390 000 рублей, и в эту сумму были включены расходы на монтаж КОС на полигоне, который не был обнаружен.

«Подрядчик установки очистных ООО „Спа-Экспорт“ должен был завершить работы к 31 августа 2025 года. Однако проверка прокуратуры показала, что его обязательства по подтверждению готовности КОС согласно предусмотренным в договоре этапам в настоящее время отсутствуют. Это дает основания полагать, что непринятие дополнительных мер, направленных на надлежащее исполнение договора, может повлечь нарушение сроков и, как следствие, привести к необоснованному расходованию бюджетных средств, — уверяет „Зелёный фронт“. — В результате, генеральному директору АО „Утилизация мусора“ было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона».

«Перечень нарушений в Жаворонково впечатляет, отмечает председатель „Зеленого Фронта“ Сергей Виноградов. — Ещё более впечатляет их систематичность и отсутствие шагов эксплуатирующей компании к исключению негативных последствий. Полигон несколько лет работает без очистных, а теперь еще есть риск неэффективно потратить бюджетные средства. В идеале, его деятельность нужно приостанавливать, но куда везти мусор? Это — хороший вопрос региональным властям».

«Новый Калининград» обратился за комментарием к гендиректору АО «Утилизация мусора» Алексею Ольховскому, который пояснил, что с начала 2023 года его компания действительно находится под пристальным вниманием контролирующих органов.

Алексей Ольховский. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

«В ходе проводимых контрольно-надзорных мероприятий мы ведем открытый диалог с проверяющими, который позволяет и нам, и контролерам, и курирующему министерству сформулировать четкую картину и представить проработанный план, который отвечает на риторический вопрос представителя „Зеленого фронта“, — сообщил Ольховский. — При этом, из статьи очевидно, что „Зеленый фронт“ так и не стал стороной этого диалога, проигнорировав наше предложение о налаживании оперативного взаимодействия в свой адрес».

Ольховский считает, что председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов «сгущает краски», и что вступать в полемику по поводу «передергивания фактов», изложенных в письме экологов, не стоит.

«АО „УМ“ действительно ведет непрерывную работу по устранению выявленных замечаний, совершенствованию операционной деятельности и развитию инвестиционных проектов в интересах региона, — добавляет Ольховский. — В то же время, нельзя не отметить, что половина статьи посвящена КОС в связи с чем, хотелось бы обратить внимание на то, что договор на поставку новых очистных был заключен в рамках аукциона по 223-ФЗ, и первоначальная цена снизилась на 33% до 97 млн рублей. При этом торги дважды приостанавливались по жалобам двух организаций, по слухам, аффилированных с иностранным гражданином, а в последствии Арбитражным судом Калининградской области решение антимонопольного органа и действия заказчика признаны соответствующими законодательству в сфере закупок».