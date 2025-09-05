Инвесторы показали, как восстанавливают бастион «Грольман» (видео)

В бастионе «Грольман» продолжаются работы по восстановлению капониров редюита. Как отметили инвесторы в своем телеграм — канале, были проведены работы с кровлей и гидроизоляцией, воссозданы кирпичная кладка и оконные проемы, а также укреплены разрушенные стены.

«И вот уже можно порадоваться спасённым капонирам редюита, которые ещё недавно находились в удручающем состоянии. Кстати, в редюите три таких капонира. Они расположены в сухом рве, окружающем здание редюита. Предназначение одно: оборонять», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что во время ремонта подпорной стены бастиона «Грольман» была восстановлена историческая надпись.

Работы по ревитализации объекта начались в январе 2024 года. Инвестору был выделен льготный кредит на реализацию проекта в размере 500 млн рублей. В бастионе «Грольман» планировали обустроить музей, кафе, ресторан, различные мастерские, а также событийные площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. В 2023 году власти заключили договор аренды бастиона «Грольман» и земельного участка под ним с компанией «Актив». Как сообщали в Корпорации развития в апреле, новый инвестор планирует обустроить на территории исторического объекта два заведения общепита и музей. Акционерное общество «Актив» намерено инвестировать в реновацию бастиона 1,2 млрд рублей.

Видео: паблик «ВКонтакте» бастиона «Грольмана»