На бастионе Грольман провели масштабную рубку деревьев (фото)

В Калининграде на территории бастиона Грольман прошла масштабная вырубка деревьев, росших на эскарповой стене. Фото результатов вырубки опубликовал в соцсети «ВКонтакте» владелец музея «Блокгауз» Николай Троневский.
После того, как подписчики начали возмущаться из-за рубки, Троневский пояснил, что фортификация и деревья, как правило, не могут мирно уживаться.
«Деревья спилили для сохранения памятника архитектуры, они своими корнями разрушали стены, — написал он. — На „Блокгаузе“ тоже росли деревья, и я их убирал».
Когда «Новый Калининград» попросил прокомментировать вырубку главу администрации Калининграда Елену Дятлову, она заметила, что «не все деревья там спилили».
«Более подробно ответят мои коллеги-специалисты из отдела жилищно-коммунального хозяйства, в чьем ведении находится работа с зелеными насаждениями, — ответила она. — Была большая работа комиссии, которая осматривала деревья и выявляла те, которые являются аварийными. Ровно те деревья и были вырублены. Я в этом уверена. Есть также работа с порослью, это когда деревья, которые имеют диаметр ствола меньше, чем восемь сантиметров».
Отметим, что 19 сентября этого года инвестор бастиона Грольман, компания «Актив» (генеральным директором является Ольга Стороженко, а единственным учредителем выступает Юлия Легейко), получила у мэрии Калининграда порубочный билет на вырубку 116 и обрезку 8 деревьев. За них в бюджет будет перечислено 1,678 млн рублей. В перечётную ведомость попали клёны остролистные и ложноплатановые, липы крупнолистные и мелколистные, ясени и дубы черешчатые, а также две груши. В документе деревья названы усыхающими, ослабленными и сильно ослабленными, но в список попали и здоровые деревья. В качестве основания для вырубки назывались две причины: благоустройство территории и уход за объектом культурного наследия.Ранее инвестор указывал на разрушения эскарповой стены, намекая, что основной причиной стали корни деревьев.