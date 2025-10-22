На бастионе Грольман провели масштабную рубку деревьев (фото)

В Калининграде на территории бастиона Грольман прошла масштабная вырубка деревьев, росших на эскарповой стене. Фото результатов вырубки опубликовал в соцсети «ВКонтакте» владелец музея «Блокгауз» Николай Троневский.

После того, как подписчики начали возмущаться из-за рубки, Троневский пояснил, что фортификация и деревья, как правило, не могут мирно уживаться.

«Деревья спилили для сохранения памятника архитектуры, они своими корнями разрушали стены, — написал он. — На „Блокгаузе“ тоже росли деревья, и я их убирал».

Когда «Новый Калининград» попросил прокомментировать вырубку главу администрации Калининграда Елену Дятлову, она заметила, что «не все деревья там спилили».

«Более подробно ответят мои коллеги-специалисты из отдела жилищно-коммунального хозяйства, в чьем ведении находится работа с зелеными насаждениями, — ответила она. — Была большая работа комиссии, которая осматривала деревья и выявляла те, которые являются аварийными. Ровно те деревья и были вырублены. Я в этом уверена. Есть также работа с порослью, это когда деревья, которые имеют диаметр ствола меньше, чем восемь сантиметров».

Фото предоставлены Николаем Троневским

Отметим, что 19 сентября этого года инвестор бастиона Грольман, компания «Актив» (генеральным директором является Ольга Стороженко, а единственным учредителем выступает Юлия Легейко), получила у мэрии Калининграда порубочный билет на вырубку 116 и обрезку 8 деревьев. За них в бюджет будет перечислено 1,678 млн рублей. В перечётную ведомость попали клёны остролистные и ложноплатановые, липы крупнолистные и мелколистные, ясени и дубы черешчатые, а также две груши. В документе деревья названы усыхающими, ослабленными и сильно ослабленными, но в список попали и здоровые деревья. В качестве основания для вырубки назывались две причины: благоустройство территории и уход за объектом культурного наследия.