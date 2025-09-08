Калининградстат перестал публиковать информацию о демографии в области

Калининградстат исключил раздел «Демография» из регулярных докладов «О социально-экономическом развитии Калининградской области». В последний раз информация об основных демографических показателях публиковалась по итогам 1 квартала 2025 года. В раздел «Демография» входят такие показатели, как численность постоянного населения, естественная убыль, миграционный прирост, информация о количестве браков и разводов. Этой информации нет в последующих докладах Калининградстата.

Отметим, по состоянию на 1 марта 2025 года предварительная численность постоянного населения Калининградской области составляла 1032366 человек и уменьшилась с начала года на 538 человек. Естественная убыль населения в январе-феврале 2025 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 83 человека. Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раз — в области родилось 1223 человека, умерло 2288, из них семеро — дети до года (годом ранее в течение аналогичного периода умерло три ребенка, таким образом отмечалось увеличение числа умерших детей в возрасте до одного года — показатель младенческой смертности). За первые три месяца в области были зарегистрированы 891 брак и 691 развод.

Миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли и составил 527 человек (в регион приехали 4093 человека, уехали 3566). «За январь-февраль 2025 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 2380 человек, или на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, миграционный прирост населения уменьшился на 388 человек, или на 42,4%», — отмечал Калининградстат в последних открытых данных о миграционном потоке.

«Новый Калининград» направил в Калининградстат запрос с просьбой прокомментировать, с чем связано отсутствие информации о демографических показателях.