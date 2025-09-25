В Калининградстате рассказали, почему перестали публиковать данные о демографии

Калининградская областная служба статистики перестала публиковать данные о демографических показателях в связи с распоряжением Правительства РФ о временном приостановлении их предоставления. Об этом в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщила врио главы Калининградстата Ирина Мартынюк.

«В отношении демографических показателей распоряжением Правительства РФ в соответствии с ч. 10 ст. 5 ФЗ от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ „Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации“ принято решение о временном приостановлении их предоставления и распространения», — говорится в ответе на запрос. Сведениями о сроках возобновления публикации данной информации Калининградстат не располагает.

Напомним, Калининградстат исключил раздел «Демография» из регулярных докладов «О социально-экономическом развитии Калининградской области». В последний раз информация об основных демографических показателях публиковалась по итогам 1 квартала 2025 года.

В раздел «Демография» входят такие показатели, как численность постоянного населения, естественная убыль, миграционный прирост, информация о количестве браков и разводов. Этой информации нет в последующих докладах Калининградстата.

По состоянию на 1 марта 2025 года предварительная численность постоянного населения Калининградской области составляла 1032366 человек и уменьшилась с начала года на 538 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раз. За первые три месяца в области были зарегистрированы 891 брак и 691 развод. Миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли и составил 527 человек (в регион приехали 4093 человека, уехали 3566).

статистика.jpg

Иллюстрация: доклад Калининградстата за I квартал 2025 года 

