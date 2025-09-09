ФКР: многоквартирные дома региона — наше наследие, которое нужно беречь

Все новости по теме: Недвижимость

Задача Фонда капитального ремонта — восстановить технические показатели, а также подчеркнуть уникальность многоквартирных домов на территории Калининградской области. Об этом говорится в ответе замдиректора Фонда капремонта Калининградской области Сергея Сызина на запрос «Нового Калининграда», касающийся сроков эксплуатации хрущевок и возможной программы их реновации.

«В многоквартирных домах выросло не одно поколение, растут дети, дома хранят истории тысяч семей. Фонд восстанавливает здания и отдельно уделяет внимание их облику, — сообщил Сергей Сызин. — Советские дома морально устарели, до капитального ремонта они отражают время, в которое были построены. Тогда задача была обеспечить граждан СССР жильём, эта задача была выполнена. Сейчас же задача Фонда — восстановить технические показатели, а также подчеркнуть уникальность наших домов».

В ФКР обратили внимание, что в Калининградской области почти половина от всех многоквартирных домов — постройка до 1945 года. При капитальном ремонте фасадов Фондом формируется «единая среда, где исторические, советские и современные здания гармонично соседствуют друг с другом». «Советские здания, даже типовые серии домов, имеют свою определённую архитектуру, выраженную ритмом оконных заполнений, балконов. Эти черты при подготовке паспорта фасада Фонд обязательно учитывает, а также дополняет элементами, характерными архитектуре Калининградской области. Многоквартирные дома нашего региона — наше наследие, которое нужно беречь», — отмечается в ответе на запрос.

Напомним, в ФКР также сообщили, что сроки эксплуатации серийных жилых домов (в том числе хрущевок) зависят от многих факторов и могут составлять от 50 до 150 лет. Ключевым фактором, влияющим на срок эксплуатации, является текущее содержание.

Ранее вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал в интервью «Ведомостям», что в РФ заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов, построенных в 1960-е годы. Если не создать систему обновления жилья, произойдет массовое разрушение жилого фонда.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter