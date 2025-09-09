ФКР: многоквартирные дома региона — наше наследие, которое нужно беречь

Задача Фонда капитального ремонта — восстановить технические показатели, а также подчеркнуть уникальность многоквартирных домов на территории Калининградской области. Об этом говорится в ответе замдиректора Фонда капремонта Калининградской области Сергея Сызина на запрос «Нового Калининграда», касающийся сроков эксплуатации хрущевок и возможной программы их реновации.

«В многоквартирных домах выросло не одно поколение, растут дети, дома хранят истории тысяч семей. Фонд восстанавливает здания и отдельно уделяет внимание их облику, — сообщил Сергей Сызин. — Советские дома морально устарели, до капитального ремонта они отражают время, в которое были построены. Тогда задача была обеспечить граждан СССР жильём, эта задача была выполнена. Сейчас же задача Фонда — восстановить технические показатели, а также подчеркнуть уникальность наших домов».

В ФКР обратили внимание, что в Калининградской области почти половина от всех многоквартирных домов — постройка до 1945 года. При капитальном ремонте фасадов Фондом формируется «единая среда, где исторические, советские и современные здания гармонично соседствуют друг с другом». «Советские здания, даже типовые серии домов, имеют свою определённую архитектуру, выраженную ритмом оконных заполнений, балконов. Эти черты при подготовке паспорта фасада Фонд обязательно учитывает, а также дополняет элементами, характерными архитектуре Калининградской области. Многоквартирные дома нашего региона — наше наследие, которое нужно беречь», — отмечается в ответе на запрос.

Напомним, в ФКР также сообщили, что сроки эксплуатации серийных жилых домов (в том числе хрущевок) зависят от многих факторов и могут составлять от 50 до 150 лет. Ключевым фактором, влияющим на срок эксплуатации, является текущее содержание.