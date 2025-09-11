Горвласти не планируют разработку программы реновации хрущевок в Калининграде

Все новости по теме: Недвижимость

Власти Калининграда не планируют разрабатывать программу реновации хрущевок в областном центре, сообщил и.о. председателя комитета городского развития и цифровизации Антон Коновалов в ответе на запрос «Нового Калининграда».

«На текущий момент в администрации разработка программы по реновации многоквартирных домов советского типового индустриального домостроения („хрущевки“) с целью расселения жителей не планируется», — говорится в ответе.

«Новый Калининград» также интересовался нормативными сроками эксплуатации хрущевок, построенных в Калининграде, и тем, когда завершаются эти сроки. На этот вопрос в мэрии не ответили.

Редакция инициировала запросы в органы власти — мэрию и правительство, а также в Фонд капремонта после интервью «Ведомостям» вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, в котором он рассказал, что в РФ заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов, построенных в 1960-е годы. «Если не создать систему обновления жилья, произойдет массовое разрушение жилого фонда», — сообщил российский вице-премьер.

В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области редакции сообщили, что эти полномочия относятся к городским властям. В Фонде капремонта ответили, что сроки эксплуатации серийных жилых домов зависят от многих факторов и могут составлять от 50 до 150 лет. «Сроки эксплуатации серийных жилых домов зависят от технологии строительства, года постройки, материалов, технического обслуживания и условий эксплуатации. Срок эксплуатации серийных многоквартирных домов варьируется от 50 до 150 лет, одним из ключевых факторов, влияющих на срок эксплуатации, является текущее содержание общего имущества», — говорится в ответе на запрос из Фонда капитального ремонта Калининградской области.

В ноябре 2020 года экс-губернатор Алиханов заявлял, что хотел бы провести реновацию советской застройки в центре города — между Ленинским проспектом, ул. Сергеева, Черняховского и Шевченко. Однако спустя год он сообщил, что реновации в Калининграде не будет.

В октябре 2024 года бывший главный архитектор Калининграда и области Александр Башин, возглавляющий на сегодняшний день собственное архитектурное бюро «Архпроект групп», призвал к реновации пятиэтажек в центре города по примеру Москвы. В интервью «Новому Калининграду» Башин сообщил, что городской территорией, ограниченной Нижним озером, Ленинским проспектом, улицей Черняховского и улицей Шевченко, нужно заниматься «сегодня и сейчас».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter