Горвласти не планируют разработку программы реновации хрущевок в Калининграде

Власти Калининграда не планируют разрабатывать программу реновации хрущевок в областном центре, сообщил и.о. председателя комитета городского развития и цифровизации Антон Коновалов в ответе на запрос «Нового Калининграда».

«На текущий момент в администрации разработка программы по реновации многоквартирных домов советского типового индустриального домостроения („хрущевки“) с целью расселения жителей не планируется», — говорится в ответе.

«Новый Калининград» также интересовался нормативными сроками эксплуатации хрущевок, построенных в Калининграде, и тем, когда завершаются эти сроки. На этот вопрос в мэрии не ответили.

Редакция инициировала запросы в органы власти — мэрию и правительство, а также в Фонд капремонта после интервью «Ведомостям» вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, в котором он рассказал, что в РФ заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов, построенных в 1960-е годы. «Если не создать систему обновления жилья, произойдет массовое разрушение жилого фонда», — сообщил российский вице-премьер.

В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области редакции сообщили, что эти полномочия относятся к городским властям. В Фонде капремонта ответили , что сроки эксплуатации серийных жилых домов зависят от многих факторов и могут составлять от 50 до 150 лет. «Сроки эксплуатации серийных жилых домов зависят от технологии строительства, года постройки, материалов, технического обслуживания и условий эксплуатации. Срок эксплуатации серийных многоквартирных домов варьируется от 50 до 150 лет, одним из ключевых факторов, влияющих на срок эксплуатации, является текущее содержание общего имущества», — говорится в ответе на запрос из Фонда капитального ремонта Калининградской области.

В ноябре 2020 года экс-губернатор Алиханов заявлял, что хотел бы провести реновацию советской застройки в центре города — между Ленинским проспектом, ул. Сергеева, Черняховского и Шевченко. Однако спустя год он сообщил, что реновации в Калининграде не будет.

В октябре 2024 года бывший главный архитектор Калининграда и области Александр Башин, возглавляющий на сегодняшний день собственное архитектурное бюро «Архпроект групп», призвал к реновации пятиэтажек в центре города по примеру Москвы. В интервью «Новому Калининграду» Башин сообщил, что городской территорией, ограниченной Нижним озером, Ленинским проспектом, улицей Черняховского и улицей Шевченко, нужно заниматься «сегодня и сейчас».