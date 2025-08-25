Экономисты, пиарщики и …врачи: топ популярных направлений у абитуриентов-2025

Приемная кампания в региональные вузы завершилась ближе к концу августа. «Новый Калининград» узнал, какие направления оказались самыми востребованными у абитуриентов крупных калининградских вузов и где конкурс на место был самым серьезным, а баллы по итогам ЕГЭ, необходимые для поступления, — самыми высокими.

В Калининградской области в этом году закончили школу около 4,8 тыс. одиннадцатиклассников. Из числа выпускников 11-х классов 864 школьника получили золотые и серебряные медали. Кроме того, в регионе оказалось 55 стобалльников и больше сотни высокобалльников (с баллами 80+).

Балтийский федеральный университет им. И. Канта

БФУ им. И. Канта принял в свои ряды 4191 студента (включая бакалавриат, базовое высшее, магистратуру, аспирантуру и СПО). В прошлом году первокурсников на образовательных программах различных уровней было чуть больше — 4210.

Студентами бюджетного отделения вуза стали 1592 человека, из них 41% — из-за пределов Калининградской области. Первокурсники представляют практически все регионы России и ряд иностранных государств — Армению, Беларусь, Казахстан, Латвию, Туркменистан, Узбекистан, Германию, Литву, Эквадор и Киргизию.

На целевое обучение поступили 173 человека. «Выросло как число таких абитуриентов, так и средний балл ЕГЭ, который составил 71,43. Среди популярных направлений: „Лечебное дело“, „Прикладная математика и информатика“, „Информационная безопасность“, „Компьютерная безопасность“, „Педагогическое образование“ (профили по начальному образованию и иностранным языкам)», — сообщали в вузе.

58% целевиков планируют стать врачами: они заключили договоры с региональным минздравом. 18% выпускников намерены стать учителями и работать в школах Калининградской области.

Заказчики целевого обучения в БФУ им. И. Канта — крупные предприятия и организации федерального и регионального значения, среди них АО «Россети Янтарь», калининградский «Водоканал», АО ОКБ «Факел», министерство здравоохранения Калининградской области, центральная дирекция здравоохранения — филиал ОАО «РЖД», образовательные учреждения, а также муниципальные органы управления Калининграда, Гусева, Советска, Гурьевска, Зеленоградска, Правдинска и Багратионовска.





Что касается конкурса, то наиболее востребованными специальностями и направлениями подготовки по количеству поданных заявлений от абитуриентов стали «Лечебное дело», «Реклама и связи с общественностью», «Менеджмент» (профиль «Менеджмент и маркетинг»), «Прикладная математика и информатика» (профиль «Искусственный интеллект и анализ данных»), «Бизнес-информатика» (профиль «Цифровая бизнес-аналитика»), рассказали в БФУ в ответе на запрос «Нового Калининграда».

На «Лечебное дело» было подано 1612 заявлений, а конкурс составлял 27,69 человек на бюджетное место. По итогам приёмной кампании на направление зачислили 150 бюджетников и 80 платников. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов (химия, биология и русский) был достаточно высоким — 92,36 за экзамен. Помимо прочего, на направлении оказался самый высокий проходной балл в вузе — 257 за три экзамена.

Будущим врачам предстоит учиться шесть лет, изучать гуманитарные, естественнонаучные, фундаментальные и клинические медицинские дисциплины. «Студентов готовят не только успешно проводить диагностику и лечение заболеваний, но и заниматься просветительской и профилактической работой», — сообщается на сайте университета. Для получения права на занятие медицинской деятельностью выпускникам необходимо будет пройти процедуру первичной аккредитации специалиста, а для получения врачебной специализации — обучение по программам клинической ординатуры.

На «Рекламу и связи с общественностью» на бюджетную основу зачислили 15 абитуриентов, а на платную — 39 (на сайте указана информация о 40 предусмотренных платных мест). Всего на популярное в последние годы направления пиара было подано 1196 заявлений (конкурс — 60,64 на место). Средний балл на бюджет составил 87,85 за один ЕГЭ. Для зачисления выпускник должен был сдавать русский, обществознание, а также историю или иностранный язык.

Программа готовит специалистов, которые «профессионально разбираются в методах и технологиях работы с общественным мнением и способны применять их на базовом уровне в любой сфере». Во время обучения студентов должны научить составлять бюджет мероприятий, оценивать их эффективность, позиционировать и продвигать события в СМИ и социальных сетях, создавать аудио- и видеоконтент и работать с содержанием и оформлением текстов. Набор этого года также предусматривает получение выпускниками дополнительных специализаций в сферах бренд-интегрированного менеджмента и графического дизайна в визуальных коммуникациях.





1068 заявлений абитуриенты подали на «Менеджмент и маркетинг». При этом на бюджет зачислили 15 студентов, а на «платку» — 25. Средний балл ЕГЭ (математика, русский, обществознание/иностранный) составил 86, а конкурс — 53,81. Целью образовательной программы значится подготовка профессиональных управленцев, обладающих необходимыми компетенциями для работы в современных компаниях или открытия собственного бизнеса. Предполагается, что во время обучения студенты овладеют лидерскими и управленческими навыками, а также научатся выстраивать стратегию продвижения любого бизнеса.

Желающих поступить на «Искусственный интеллект и анализ данных» было 1018 человек, из которых 47 зачислили на обучение на бюджетной основе и еще 13 — на платную. Конкурс на место составлял 16,51. Средний балл — 78,92 (математика, информатика и русский).

На сайте БФУ говорится, что выпускники программы «профессионально овладеют инструментальными средствами разработки информационных систем для создания разнообразных бизнес-приложений на различных языках программирования, получат как теоретические знания, так и практические навыки в области наиболее бурно развивающегося направления современных информационных технологий — искусственного интеллекта».

Замыкает пятерку самых популярных направлений БФУ этого года «Цифровая бизнес-аналитика»: 1018 поданных заявления (43,14 чел. на место). На программу приняли 18 бюджетников и 30 платников. Их средний балл за ЕГЭ составил 84,63 (математика, русский язык, обществознание/информатика). Программа ориентирована на подготовку профессионалов по разработке и использованию информационных систем и технологий в бизнесе, обладающих знаниями в области информатики, экономики и управления.

Калининградский государственный технический университет

В КГТУ больше всего заявлений абитуриенты подавали на направления «Строительство», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика», «Автоматизация технологических процессов и производств». Как сообщили в пресс-службе, «много заявок было отправлено на направления, которые связаны с IT, а также на „Менеджмент“ и „Экономику“.».

На «Строительство» зачислили 30 первокурсников на бюджетную основу и 140 — на платную. Минимальный проходной балл на этой специальности оказался одним из самых высоких в университете — 230 баллов (математика, русский, физика/химия). Программа представляет собой «базовый профиль строительного направления». «Рост объемов строительства, развитие научно-технического прогресса в строительной отрасли, выполнение различных государственных заказов и программ требует грамотных и квалифицированных кадров», — следует из описания направления.

«Информатика и вычислительные системы» приняла 25 бюджетников и 15 платников. Для поступления на бюджетное отделение необходимо было набрать минимум 199 баллов по математике, русскому языку, а также физике или информатике. Университет будет готовить специалистов, которые знают «технологии построения цифровых двойников, систем управления технологическим оборудованием, специализированное программное обеспечение MES, CAE, CAD, CAM, SCADA». Выпускников должны научить создавать самостоятельное программное обеспечение и интегрировать свои решения в существующие программные продукты и системы.





На первый курс «Электроэнергетики» зачислили 60 студентов, из которых 30 будут обучаться на бюджетной основе и еще 30 — на платной. Для прохождения на бюджет выпускнику нужно было набрать не менее 196 баллов по ЕГЭ (русский язык, математика и физика/химия/информатика). На направлении ведется подготовка студентов для «широкого спектра объектов профессиональной деятельности» — промышленных, энергоснабжающих предприятий, научно-производственных комплексов, проектных организаций и др.

Чтобы обучаться на «Автоматизации технологических процессов и производств», необходимо было сдать русский, математику, физику/химию/информатику на 187 баллов. По результатам приёмной кампании на бюджетное обучение приняли 37 первокурсников, а на платке — 25. Предполагается, что после получения диплома выпускники будут обладать знаниями и навыками, которые позволяют компаниям повышать эффективность производства, сокращать затраты и ускорять внедрение инноваций.

На «Информационных системах и технологиях» на бюджетной основе будут обучаться 25 человек, а на платной — 45. Абитуриенты должны были набрать 199 баллов по результатам ЕГЭ (математика, русский язык, физика/информатика). Выпускники этой образовательной программы смогут разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные).





Западный филиал РАНХиГС

Самым востребованным направлением в учебном заведении оказалась программа среднего профессионального образования «Туризм и гостеприимство» с 1402 заявлениями от выпускников 9-х классов и конкурсом 36 человек на место. В итоге на бюджет попали 20 первокурсников, а на платное обучение — 70. Средний балл аттестата поступивших на бюджет составил 5. Обучение проводится на базе 9 и 11 классов. Студенты будут изучать организацию туристской индустрии, иностранный язык, страноведение, а также организацию обслуживания клиентов и внутреннего туризма и так далее.

На втором месте по популярности оказалось «Торговое дело», на которое подали 1373 заявления (конкурс на бюджет — 11 человек на место, средний балл аттестата — 4,35). На бюджетную основу зачислили 60 человек, а на платную — 40. Программа предусматривает изучение экономики организации, статистики, логистики, бухгалтерского учета, бизнес-планирования и других предметов.

На «Операционную деятельность в логистике» поступило 1348 заявления. 20 абитуриентов приняты на бюджетное обучение со средним баллом 4,9. Ещё 50 человек — на платное отделение. При этом конкурс на бюджет составил 35 человек на место. Студенты во время обучения будут осваивать экономику, аудит, маркетинг, техническое оснащение отрасли и основы управления логистическими процессами.

На «Юриспруденцию» зачислили 30 бюджетников и 90 платников (1268 заявлений, конкурс — 22 человека на бюджетное место). Средний балл аттестата у поступивших в учебное заведение на бюджетной основе составляет 5. Будущим юристам предстоит изучать право, психологию профессиональной деятельности, судоустройство, судебную и альтернативную формы защиты прав физических лиц и организаций.

Замыкают тройку популярных направлений «Информационные системы и программирование» с 60 бюджетниками и 40 платниками (средний балл аттестата — 4,45). Всего абитуриенты подали 1255 заявлений на это направление, конкурс составил 11 человек на место. Студентам предлагают освоить архитектуру аппаратных средств, операционные системы, численные методы, компьютерные сети и так далее.

