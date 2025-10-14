БФУ: сроки сдачи студенческого кампуса остаются без изменений

Сдачу объектов кампуса БФУ им. И. Канта «Интеллектуальное пространство будущего „Кампус Кантиана“» планируется завершить к декабрю 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба университета со ссылкой на ППК «Единый заказчик».

2027 год должен стать периодом завершения финансовых взаиморасчетов. Общая готовность строительства кампуса составляет 71,95%. При этом строительная готовность первого студенческого общежития на 860 мест достигла 100%. Сейчас идет этап оснащения мебелью и оформления технической документации.

«Мы вместе со строителями приложили все усилия, чтобы ускорить строительство первого общежития нашего кампуса. Его ввод призван ликвидировать дефицит мест в общежитиях университета, который усилился по итогам нашей приемной кампании 2025 года. Объект полностью готов, но заселение задерживается из-за поставок мебели, — сказал ректор Максим Демин. — Судя по темпу работ, установка мебели, а также оформление технической документации по новому объекту завершится в декабре 2025».

Напомним, что техническая готовность кампуса мирового уровня «Кантиана» БФУ им. Канта в июне составляла 61%, а в сентябре — 71%.

В этом году два общежития будут введены в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что общежития в неокампусе планируют открыть в первом семестре 2025-2026 учебного года. Помимо прочего, территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планируют до конца 2025-го.