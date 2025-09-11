Эксперты: у реконструкции эстакады в центре Калининграда есть два варианта

Реконструкция эстакадного моста через Преголю, проходящего через остров Канта, может пойти по одному из двух сценариев, и оба сценария будут предусматривать полный демонтаж конструкции. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщила пресс-служба администрации Калининграда со ссылкой на неназванных экспертов-архитекторов. В мэрии также уточнили, что процесс проектирования, который начался осенью 2024 года, ещё не закончен, но проектировщику «нужно найти баланс между красотой, пользой для города и жесткими требованиями нормативов».

Первый вариант предполагает полный отказ от эстакады и её замену на обычную дорогу и два подъёмных моста через оба рукава реки.

«При этом Московский проспект „убирается“ в подземный тоннель, а сам Ленинский проспект, по данному замыслу, теряет роль крупнейшей транзитной магистрали, пропускает лишь общественный транспорт и обеспечивает вело-пешеходное движение. Весь транзитный и частный транспорт должен быть направлен через другие имеющиеся и новые связи между севером и югом города. По мнению сторонников такого пути, реконструкция эстакады не имеет смысла», — пересказывают в мэрии суть первого сценария.

Другой экспертный взгляд указывает на то, что на текущий момент полный отказ от моста не приведёт к освобождению центра от транспорта, так как остальная инфраструктура Калининграда к такому радикальному шагу пока не готова.

«Эстакада должна продолжать выполнять функцию транспортной артерии, но обязана из „утилитарного“ инфраструктурного объекта стать архитектурно привлекательным сооружением с комплексной ролью, одной из городских доминант с дополнительными рекреационной, туристической, культурно-эстетической функциями», — говорится о сути второго сценария.