Проектировщик допустил создание трамвайной остановки в центре эстакадного моста (фото)

Слайд предоставлен Горпросветом
Подрядчик, занимающийся проектированием реконструкции эстакадного моста в Калининграде, допустил создание на нём трамвайной остановки. Как её планируется разместить, он продемонстрировал в ходе презентации на «Горпросвете» во вторник, 11 ноября.

В ходе доклада вице-президент института «Гипростроймост» Саид Сизо сообщил, что новый мост будет иметь четыре автомобильные полосы, обособленные велодорожки, тротуары, а также выделенную полосу для трамваев по центру с остановкой, с которой можно будет спуститься (в том числе на лифте) на остров Канта.

«Это сечение в центре эстакады по утверждённым параметрам», — пояснил он, указывая на слайд.

«Дизайнерское решение самого остановочного пункта представлено пока только в черновом виде, чтобы показать габарит, — добавил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов. — Не нужно воспринимать это как конечное решение. С ним ещё нужно работать, но принципиальное решение остановочного пункта такое».

Напомним, что зимой 2024 года «Новый Калининград» сообщал, что новость о планах городских властей заняться реконструкцией эстакадного моста в центре города задела некоторых калининградских архитекторов. Тогда ряд экспертов согласился опубличить своё мнение по поводу грядущего расширения моста почти на 10 метров и его псевдоисторического украшения. В частности, по теме высказались Олег Васютин, Сергей Гулевский, Игорь Идиатулин, Александр Кубасов, Вячеслав Генне и Александр Башин. После замечаний проект был значительно переработан.

