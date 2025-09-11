Мединский об учебниках: мы стараемся перевернуть историю о Первой мировой войне

Председатель Российского военно-исторического общества, автор новых учебников истории для школьников и студентов Владимир Мединский считает, что в советских и постсоветских школьных учебниках по истории к Первой мировой войне (ПМВ) относились, «как к чему-то чуждому, нас не касающемуся». Поэтому в новой линейке учебников эту историю «стараются перевернуть». Об этом Мединский рассказал на посвященной ПМВ конференции в БФУ им. И. Канта 11 сентября.

«Я думаю, все помнят, кто постарше: советские учебники исходили из ленинского тезиса о войнах справедливых и несправедливых. Первая мировая война попадала в категорию несправедливой войны, империалистической. Соответственно она „не заслуживала того, чтобы ее героизировать, показывать образцы героизма, стойкости русского солдата“», — рассказал Мединский.

Он также привел цитату из манифеста ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия»: «Чем больше будет жертв, тем яснее будет для рабочих масс необходимость обратить оружие против своего правительства и буржуазии каждой страны. Превращение современной империалистической войны в войну гражданскую — есть единственно правильный пролетарский лозунг». Комментируя эту цитату, Мединский сказал: «Вы знаете, чудовищная, циничная, какая-то людоедская аморальность самой идеи обратить оружие против своих и превратить страшную внешнюю войну в еще более страшную гражданскую». По его словам, от граждан страны в советские годы была скрыта «вся подлинная историческая правда» о событиях Первой мировой. Постсоветский учебник истории, по его словам, представлял ПМВ, как «что-то чужое, нас не касающееся». При этом, по его словам, в годы Первой мировой погибло более 2 млн военных, а также много гражданского населения.

Мединский добавил, что в вышедшей пару лет назад государственной линейке учебников стараются «перевернуть эту историю». «Мы стараемся, у нас нет никакой патетики. Войнами не очень надо восхищаться и радоваться. Восхищаться надо людьми. Историческая правда заключается именно в этом — в том, как вели себя простые русские люди в нечеловеческих условиях всеобщей бойни. Поэтому в нашем учебнике немало и о героях Первой мировой войны», — рассказал глава РВИО. Он отметил, что в учебниках есть информация о героях «от Козьмы Крючкова, Риммы Ивановой, Женского батальона, Атаки мертвецов до Врангеля, Ренненкампфа, Брусилова». «Попытка ответить, зачем Россия участвовала в этой войне, как это было, что двигало людьми идти на смерть», — сказал он.

Напомним, в 2023 году в России представили новый учебник истории для учащихся 10-х и 11-х классов. Его авторами стали Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В 2024 году на заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки был утверждён единый вузовский учебник по истории России для студентов неисторических специальностей. Основной акцент в новом учебнике сделан на событиях Великой Отечественной войны, «русской весне» и специальной военной операции.