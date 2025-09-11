Аэропорт Краснодара, не работавший с 2022 года, возобновил обслуживание рейсов

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Он не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Об этом сообщило министерство транспорта РФ.

На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала «высокую степень» готовности для возобновления работы. «В аэропорту укомплектован штат сотрудников. Все они обладают необходимыми навыками, благодаря регулярным тренировкам, обучениям и стажировкам в работающем аэропорту Сочи, — рассказали в минтрансе. — В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Проведен ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона».

Предполагается, что открытие аэропорта не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей.

Напомним, в начале июля власти сообщили о предстоящем открытии аэропорта Геленджика, который был закрыт из соображений безопасности с февраля 2022 года.