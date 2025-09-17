Аэропорт Краснодара принял первый рейс после трёхлетнего перерыва

Аэропорт Краснодара в среду обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс. Рейс SU1256 авиакомпании «Аэрофлот» из московского «Шереметьево» вылетел по расписанию с почти 100%-й загрузкой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным портала Flightradar24, Airbus A321 вылетел из столицы в 6:55. Время в пути составило более 3 часов.

Минтранс РФ ранее сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара с 11 сентября. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00. Интенсивность полетов при этом не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час.

О планах по возобновлению полетов в Краснодар сообщали «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Азимут», S7. Кроме того, AZUR air рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.

Напомним, в начале июля власти сообщили о предстоящем открытии аэропорта Геленджика, который был закрыт из соображений безопасности с февраля 2022 года.

