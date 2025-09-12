Эксперт: в Калининградской области нельзя внешне оформлять памятники археологии

Из-за активности «черных копателей» в Калининградской области не стоит визуально оформлять памятники археологии. Таким мнением с «Новым Калининградом» поделилась научный сотрудник сектора «Археология» Калининградского историко-художественного музея Дарья Лапина.

«Внешне археологический памятник не должен быть никак оформлен,- сообщила Лапина. — Он наоборот должен быть скрыт. Если там будет стоять табличка, сообщающая о кургане раннего Железного века, то ему конец. Его даже на карте не стоит отмечать».

Юридическое оформление памятника археологии всё-таки необходимо, по мнению Дарьи Лапиной, как минимум по двум причинам. Во-первых, это позволит наказать организаторов нелегальных раскопок, а, во-вторых, накладывает обременение на будущего пользователя этой земли.

«В прошлом году мы работали в Заозерье Гурьевского района. Там мужчина купил себе участок под частный дом. Но при покупке он был предупреждён о необходимости проведения перед строительством археологических раскопок, так как там находилось поселение Железного века. Мы выполнили работы примерно за месяц, но эти работы были собственником оплачены. Строительство домика из-за этого подорожало примерно на миллион рублей», — добавила эксперт.