Эксперт: в Калининградской области нельзя внешне оформлять памятники археологии

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Вандализм

Из-за активности «черных копателей» в Калининградской области не стоит визуально оформлять памятники археологии. Таким мнением с «Новым Калининградом» поделилась научный сотрудник сектора «Археология» Калининградского историко-художественного музея Дарья Лапина.

«Внешне археологический памятник не должен быть никак оформлен,- сообщила Лапина. — Он наоборот должен быть скрыт. Если там будет стоять табличка, сообщающая о кургане раннего Железного века, то ему конец. Его даже на карте не стоит отмечать».

Юридическое оформление памятника археологии всё-таки необходимо, по мнению Дарьи Лапиной, как минимум по двум причинам. Во-первых, это позволит наказать организаторов нелегальных раскопок, а, во-вторых, накладывает обременение на будущего пользователя этой земли.

«В прошлом году мы работали в Заозерье Гурьевского района. Там мужчина купил себе участок под частный дом. Но при покупке он был предупреждён о необходимости проведения перед строительством археологических раскопок, так как там находилось поселение Железного века. Мы выполнили работы примерно за месяц, но эти работы были собственником оплачены. Строительство домика из-за этого подорожало примерно на миллион рублей», — добавила эксперт.

Напомним, что в мае этого года в Зеленоградском районе Калининградской области неизвестные вандалы разорили древний прусский могильник «Круглово-1», который археологи датируют VII-IV веками до нашей эры. О разрушении объекта культурного наследия сообщили представители Службы госохраны ОКН, уточнив, что уже написали обращение в правоохранительные органы с просьбой провести мероприятия по возбуждению уголовного дела и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Представителям Службы об акте вандализма сообщили жители региона, заметившие, что курган частично срыт.

