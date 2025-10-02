Некрополь периода Тевтонского ордена нашли археологи в районе Моспроспекта

Культурный слой, хронологически соответствующий периоду второй половины XIII — нач. ХХ вв. н.э., выявили археологи в ходе исследований Ленинского и Московского проспектов при экспертизе земельного участка в рамках проекта «Реконструкция моста Эстакадного». Среди находок — элементы благоустройства, мостовые, фрагменты керамики, кованых гвоздей, а также некрополь периода Тевтонского ордена. Акт государственной историко-культурной экспертизы подготовлен Институтом археологии Российской академии наук (ИА РАН) в конце августа.

Исследование проводилось в июне-июле 2025 г. Самбийской археологической экспедицией в соответствии с договором между ИА РАН и ОАО «Институт Гипростроймост» из Москвы. Институт — подрядчик проектирования реконструкции первой эстакады. Цель экспертизы — определить наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Общая площадь участка разведки составила 136 406,9 кв. м. «В результате проведенных архивных и полевых исследований земельный участок полностью обследован. На территории участка определены зоны ранее выявленных ОАН (объектов археологического наследия — прим. „Нового Калининграда“), выявлен культурный слой второй половины XIII-XX вв. На территории указанного земельного участка выявлен объект археологического наследия „Участок культурного слоя города Кёнигсберга“, 2-я половина XIII в. н.э. — начало XX в. н.э.», — отмечается в акте.

В частности, археологи нашли под позднейшими техногенными напластованиями мостовую главной улицы форштадта Кнайпхофа XV-XVI вв., конструкцию, относящуюся к реконструкции Зеленого моста в 1907 г. и строительный горизонт, относящийся к сооружению в 1870-х гг. здания Биржи Кёнигсберга. В районе Московского проспекта (в восточной части бывшего Альтштадта) на глубине 2,5 м были обнаружены захоронения. Археологи отмечают, что они «принадлежат кладбищу при первом Кафедральном соборе Самбийской епархии (построен на рубеже XIII-XIV в.) и/или кладбищу при госпитале Св. Духа, действовавшем в 1286-1528 гг.» Таким образом, говорится в выводах экспертизы, был выявлен некрополь периода Тевтонского ордена, XIII-XVI вв.

«Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории земельного участка невозможно (отрицательное заключение)», — отмечается в акте. Информация о выявленном объекте археологического наследия «Участок культурного слоя города Кёнигсберга», вторая пол. XIII в. н.э. — начало XX в. н.э. направлена в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Фото: акт экспертизы, «Нового Калининграда»

Напомним, год назад глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила о планах реконструировать эстакадный мост. По ее словам, проектные работы займут два года — 2025−2026. Торги на право разработать проект выиграла компания «Гипростроймост» из Москвы.