Власти: срок сдачи площади перед СК «Юность» зависит от погодных условий

Власти Калининграда не исключают перенос сроков завершения благоустройства площади перед спорткомплексом «Юность» на весну 2026 года. Однако при благоприятных погодных условиях объект рассчитывают сдать до конца текущего года. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«В июне текущего года мы получили откорректированную проектную документацию. Будем сейчас вместе с подрядчиком делать всё, чтобы максимально выполнить и закрыть этот контракт в текущем году. Так как я понимаю, что на дворе уже сентябрь, очень будет сильно производство работ зависеть от погодных условий. Дальше наш принцип ровно один: если погодные условия позволяют, работаем вплоть до декабря. Если погодные условия не позволяют делать качественное покрытие и качественно проводить ремонтные работы, значит, будем выполнять по весне. Но задача максимально завершить работу до конца текущего года», — отметила сити-менеджер.

Торги на благоустройство территории дворца спорта «Юность» неоднократно срывались. В марте 2022 года заказчик был готов заплатить за работы 89 млн рублей.

В итоге власти увеличили начальную цену контракта до более чем 217 млн. Согласно сведениям, размещённым на портале госзакупок, договор на благоустройство был заключён в октябре 2023 года и находится на стадии исполнения. 30 апреля 2024 года указывалось сроком завершения работ.

Проект реконструкции зелёных насаждений на объекте предусматривал посадку 36 остролистных клёнов, 12 сосен, а также 189 кустарников кизильника, барбариса и пузыреплодника. Ещё 2125 кустарников должны быть высажены согласно ведомости дополнительного озеленения. Завершить озеленение нужно было до 30 мая 2025 года.

Как заявляла ранее Елена Дятлова, вовремя незавершённое благоустройство у СК «Юность» — не вина подрядчика, а стечение обстоятельств: довести площадь и гостевую парковку до готовности мешали археологи и корректировка проекта в пользу местных производителей.