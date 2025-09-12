Власти хотят перенаправить часть автобусов из Чкаловска в Московский район

Поставка троллейбусов и синхронное обучение водителей позволят перенаправить часть автобусов из Чкаловска в Московский район и сбалансировать таким образом транспортную сеть Калининграда. Такое мнение высказала глава горадминистрации Елена Дятлова в соцсети «ВКонтакте».

Жалоба, поступившая к прямому эфиру, касалась недостаточного количества транспорта в бывшем Балтрайоне. Решить проблему, по словам Дятловой, могут грядущая поставка троллейбусов и параллельное обучение водителей, которое проводится «Калининград-ГорТрансом» за счёт средств предприятия.

«Поставка троллейбусов и синхронное, как мы сейчас делаем, обучение водителей позволит нам получить подвижной состав, который мы планируем направить в Чкаловск, заместив там автобусы, а высвободившийся подвижной состав перенаправить в том числе в Балтрайон», — отметила сити-менеджер.

По её словам, власти «динамично отслеживают ситуацию» и принимают решения по увеличению транспорта на разных направлениях, руководствуясь мнением горожан.

«Я прошу чуть-чуть нам дать ещё время для того, чтобы мы могли лучше сбалансировать нашу транспортную сеть», — заключила глава горадминистрации.

В конце августа федеральные власти выделили Калининградской области 500 млн рублей в качестве софинансирования расходов региона на покупку 20 новых троллейбусов. Заявки на участие в торгах на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) транспорта принимаются, согласно информации портала госзакупок, до 12 сентября. Начальная цена контракта — 859 965 762 рубля. Подрядчик должен передать имущество до 1 декабря 2025 года.