Власти хотят перенаправить часть автобусов из Чкаловска в Московский район

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Поставка троллейбусов и синхронное обучение водителей позволят перенаправить часть автобусов из Чкаловска в Московский район и сбалансировать таким образом транспортную сеть Калининграда. Такое мнение высказала глава горадминистрации Елена Дятлова в соцсети «ВКонтакте».

Жалоба, поступившая к прямому эфиру, касалась недостаточного количества транспорта в бывшем Балтрайоне. Решить проблему, по словам Дятловой, могут грядущая поставка троллейбусов и параллельное обучение водителей, которое проводится «Калининград-ГорТрансом» за счёт средств предприятия.

«Поставка троллейбусов и синхронное, как мы сейчас делаем, обучение водителей позволит нам получить подвижной состав, который мы планируем направить в Чкаловск, заместив там автобусы, а высвободившийся подвижной состав перенаправить в том числе в Балтрайон», — отметила сити-менеджер.

По её словам, власти «динамично отслеживают ситуацию» и принимают решения по увеличению транспорта на разных направлениях, руководствуясь мнением горожан.

«Я прошу чуть-чуть нам дать ещё время для того, чтобы мы могли лучше сбалансировать нашу транспортную сеть», — заключила глава горадминистрации.

В конце августа федеральные власти выделили Калининградской области 500 млн рублей в качестве софинансирования расходов региона на покупку 20 новых троллейбусов. Заявки на участие в торгах на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) транспорта принимаются, согласно информации портала госзакупок, до 12 сентября. Начальная цена контракта — 859 965 762 рубля. Подрядчик должен передать имущество до 1 декабря 2025 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter