Калининградской области одобрили кредит на инфраструктуру для «Белой Дюны»

Калининградской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 11,45 млрд руб. Средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«Подали две заявки. Две заявки и одобрены. Направим средства на строительство дорожных объектов, инженерных коммуникаций, прокладку электросетей. Часть инфраструктуры потребуется для возведения курорта „Белая Дюна“, который появится в регионе по решению Президента России, — рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале. — По второй заявке построим автомобильный путепровод в Зеленоградском округе. И вся эта инфраструктура будет служить нашим жителям».

Одобренные проекты важны для «комплексного развития регионов и повышения уровня жизни россиян», отметил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. «Большинство объектов после завершения работ поспособствуют обеспечению местных жителей качественными коммунальными услугами, улучшению транспортной доступности и экологии. <...> Перед региональными командами теперь стоит задача реализовать в срок запланированные проекты, ведь от этого зависит, как будет меняться жизнь в наших регионах в ближайшие годы», — сказал он.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим». На проектирование дорог до курорта выделяли 67 млн рублей. В июле стало известно, что Минэкономразвития дало положительное заключение на заявку Калининградской области о строительстве курорта.

В августе СМИ сообщили, что власти внесли изменения в проект «Белой Дюны». Из него убрали парки, социальную инфраструктуру, при этом предусмотрели берегоукрепление, большой променад и отдельный кластер для креативного бизнеса.

В сентябре в области завершился архитектурный конкурс проектных предложений по развитию туристической территории «Белая Дюна». Первое место заняло ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». Как сообщало Корпорация развития, проект отличается «глубокой проработкой технико-экономических показателей и учитывает реальный ландшафт территории».