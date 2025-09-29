Власти рассказали подробности о «Центре адаптивного спорта» в Калининграде

В «Центре адаптивного спорта», который собираются построить в Калининграде, планируют разместить 50-метровый бассейн с детской ванной и легкоатлетический манеж. Об этом сообщили представители регионального министерства спорта в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Рассказать подробнее о будущем центре попросил один из посетителей страницы. «В планах построить специализированный „Центр адаптивного спорта“ в Калининграде на улице Энергетиков, это поможет привлечь к адаптивной физической культуре и спорту людей с инвалидностью. В центре будут 50-метровый бассейн с детской ванной и легкоатлетический манеж», — говорится в ответе минспорта.

В министерстве также напомнили о том, что на разработку проектной и рабочей документации для строительства учреждения выделяют более 44 млн рублей.

«После разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы объект в планах включить в одну из государственных программ. Сейчас техническое задание, сметы на проектно-изыскательские работы и проект контракта находятся в Центре торгов на проверке с последующим размещением на площадке торгов для определения проектировщика», — добавили в минспорта.


Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

В 2017 году власти региона рассказали о намерении создать единый центр адаптивных видов спорта. Проект планировали реализовать путём реорганизации системы управления спортивными учреждениями для инвалидов. На базе спортивного клуба инвалидов и спортшколы олимпийского резерва должна была появиться одна крупная структура.

О том, что центр адаптивного спорта хотят построить на ул. Энергетиков, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила в июне 2023 года.

Как уточняла ранее Елена Дятлова, на ул. Энергетиков есть порядка десяти гектаров земли, которые находятся в областной собственности под строительство центра адаптивных видов спорта. «В самое ближайшее время, мы разговаривали об этом с Ищенко Натальей Сергеевной, коллеги из министерства спорта объявят о разработке проектной документации данного физкультурно-оздоровительного комплекса, который должен появиться в этом микрорайоне. 2025 — 2026 год — разработка проектной документации, дальше — принятие решения по строительству», — отмечала Дятлова.

По её словам, в районе улицы Левитана в Калининграде в рамках осуществления масштабного инвестиционного проекта должны появиться новые социальные объекты. Также запланировано благоустройство нескольких улиц, включая пешеходный бульвар.

