Жители Калининградской области стали тратить больше времени на поиски работы

На поиск работы в Калининградской области соискателям требуется в среднем 6,8 месяца. Данные за второй квартал 2025 года опубликовал центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Уровень безработицы в указанный период времени составлял в регионе 2%, что на 0,6 процентных пункта меньше, чем во втором квартале 2024 года. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 49-м месте из 85 в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. В I квартале 2025 года уровень безработицы составлял в области 2,2%.

Возглавляют рейтинг регионов России по уровню минимальной безработицы во втором квартале 2025 года Москва и Ханты-Мансийский округ — Югра. Замыкают список Ингушетия и Дагестан.

Безработица во втором квартале 2025 года сократилась почти во всех регионах, и при этом в подавляющем большинстве субъектов Федерации она составила менее трёх процентов.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Исследование подготовлено по данным официальной статистики. Уровень безработицы определён как отношение численности безработных к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим средним временем поиска работы.

В III квартале 2024 года среднее время поиска работы в Калининградской области составляло 4,7 месяца.