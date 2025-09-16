По направлению Москва-Калининград летом перевезли более полумиллиона пассажиров

«Аэрофлот» подвёл итоги летнего сезона и представил самые популярные направления в маршрутной сети авиакомпании (с учётом рейсов авиакомпании «Россия»). «Москва — Калининград — Москва» оказалось на третьем месте по популярности — по нему перевезли 558 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В число самых популярных маршрутов также вошли «Москва — Санкт-Петербург — Москва» (837 тыс. пассажиров), «Москва — Сочи — Москва» (663 тыс.), «Москва — Владивосток — Москва» (369 тыс.) и «Москва — Екатеринбург — Москва» (308 тыс.).

Самыми быстрорастущими российскими направлениями минувшего лета стали «Москва — Саранск» с приростом пассажиропотока 58% по отношению к лету 2024 года, «Красноярск — Казань» (+55%) и «Сочи — Новосибирск» (+44%).

Напомним, что в августе 2025 года пассажиропоток калининградского «Храброво» продемонстрировал незначительный прирост — 638 819 человек, что на 1,2% больше показателя 2024 года.

