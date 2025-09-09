В аэропорту «Храброво» отметили незначительный рост пассажиропотока в августе

В августе 2025 года пассажиропоток калининградского «Храброво» составил 638 819 человек. Это на 1,2% больше показателя 2024 года, сообщила пресс-служба аэропорта.

На международных авиалиниях пассажиропоток составил 13 534 человека (рост 49,2%), на внутренних — 625 285 человек (показатель вырос на 0,5%).

Как отмечали читатели «Нового Калининграда», в августе цены на авиабилеты на калининградском направлении были очень высокими. Субсидированных авиабилетов практически не осталось. Во второй половине месяца улететь в Москву можно было за 15-20 тысяч рублей.

