«Аэрофлот» перевез за лето более 1 млн пассажиров через Калининград

Авиакомпании группы «Аэрофлот» подвели итоги перевозок через Калининград этим летом. С июня по август «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» перевезли в/из Калининграда 1,078 млн пассажиров, что на 7% больше, чем летом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Между Москвой и Калининградом перевезли почти 794 тыс. человек — рост составил 3% к лету 2024 года. Между Санкт-Петербургом и Калининградом перевезли 259 тыс. пассажиров, что 14% больше, чем в прошлом году. 19 тыс. человек путешествовали между Екатеринбургом и Калининградом (+31%). На рейсах между Чебоксарами и Калининградом, которые впервые запустили в этот летний сезон, перевезли 5,8 тыс. человек.

Калининград традиционно входит в число самых популярных и востребованных внутренних направлений группы «Аэрофлот». По итогам лета, маршрут между Москвой и Калининградом вошёл в топ-3 по пассажиропотоку и занял второе место по количеству перевезённых детей со скидкой 50%, добавляет пресс-служба.

Напомним, что в августе 2025 года пассажиропоток калининградского «Храброво» продемонстрировал незначительный прирост — 638 819 человек, что на 1,2% больше показателя 2024 года.

