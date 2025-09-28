В Калининградской области утвердили новые требования к гостевым домам

В Калининградской области утвердили новые требования к гостевым домам
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградской области санкционировали новые требования для сдачи домов в аренду. О том, что эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2027 года, говорится в законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным в начале июня этого года.

О старте эксперимента в Калининградской области после утверждения соответствующего закона объявила на заседании регионального Заксобрания замминистра по культуре и туризму Марина Сергеева. Закон предполагает распределение полномочий между Заксобранием Калининградской области, правительством Калининградской области и исполнительными органами Калининградской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля в сфере туризма.

Сергеева пояснила, что с 1 января 2026 года лиц, сдающих своё жильё в аренду, но не зарегистрировавших их как «гостевые дома», по итогам проведенных контрольных надзорных мероприятий «будут понуждать прекращать рекламировать и предоставлять свои услуги».

Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин напомнил, что эксперимент проводится во всех туристических регионах России.

«Если человек захочет сдать свой личный дом как „гостевой дом“, он должен будет зарегистрироваться самозанятым как минимум или открыть свое ИП. То есть, там должны быть какие-то условия определенные. Этот эксперимент не только в Калининградской области, он во всех туристических регионах, и я считаю, что как раз за эти два с лишним года мы посмотрим, успешен ли данный проект, а потом уже будем принимать решения», — подытожил Кропоткин.

Напомним, что ранее сообщалось, что для предоставления услуг временного размещения недвижимость граждан должна получить официальный статус «гостевого дома». Для этого сведения о ней нужно внести в единый реестр классифицированных средств размещения. При этом дом должен соответствовать ряду требований, включая правовой статус, расположение на определённом типе земельного участка, а также отсутствие решений о сносе и наличие регистрации в Росреестре.

Закон вводит запрет на оказание услуг гостевых домов, не включённых в реестр, а также на распространение информации о таких услугах без идентификационного номера и активной ссылки на реестровую запись. Нарушение этих положений будет считаться основанием для административных мер. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Наталья Костенко и Татьяна Лобач. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина подчеркнула, что закон важен как для выравнивания условий на рынке, так и для формирования стратегии по развитию номерного фонда в регионах.

