Власти: точных сроков начала строительства мини-обхода Черняховска нет

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Мининфраструктуры Калининградской области затруднилось назвать сроки начала строительства мини-обхода Черняховска. Как сообщили представители ведомства в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», работы начнутся после завершения поисков источника финансирования и выбора подрядчика на конкурсной основе.

«Управление дорожного хозяйства провело проектные и изыскательские работы по реконструкции дорог „Новая Деревня — Загородное“ и „Черняховск — Крылово — станция Красновка“, с подъездом к логистическому терминалу и строительству новой дороги от трассы „Черняховск — Крылово“ до дороги „Черняховск — Озёрск“. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас идут поиски источника финансирования. После этого выберем подрядчика на конкурсной основе и начнем работы. Точных сроков нет, будем держать вас в курсе, следите за новостями в соцсетях и СМИ», — следует из комментария ведомства.

Напомним, что средства на проектирование выделили в феврале 2023 года. Одним постановлением предусмотрели деньги на проектирование участка протяженностью в 6,8 км от дороги «Новая Деревня — Загородное» до дороги «Черняховск — Крылово» — ст. Красновка с подъездом к логистическому терминалу. Другим документом до 60,2 млн увеличили сумму на проектирование другого отрезка мини-обхода — 5-километровой дороги между трассами Черняховск-Крылово и Черняховск-Озерск

Обход нужен для того, чтобы большегрузы не ездили через центр города. Речь о его строительстве ведётся уже много лет. Реализация проекта оценивалась в почти 30 млрд рублей. В январе 2022 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что федеральные власти отложили проект в «дальний ящик» и не намерены его финансировать в ближайшее время. Областные власти решили построить «мини-обход» за счёт регионального бюджета. Трасса планируется 12-километровой, строительство хотят разбить на три очереди.

В начале феврале 2025 года стало известно, что проект «реконструкции автомобильных дорог регионального значения „Новая Деревня — Загородное“ и „Черняховск — Крылово“ — ст. Красновка, с подъездом к логистическому терминалу» прошел государственную экспертизу. В апреле того же года участок от автомобильной дороги «Черняховск-Крылово» до «Черняховск-Озёрск» не прошёл экспертизу. Проект одобрили в июле.

