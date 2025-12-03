В Черняховске назвали сроки начала реализации проекта строительства мини-обхода

Первый этап проекта строительства мини-обхода Черняховска начнут реализовывать в 2027-2028 годах. Об этом сообщил муниципальный глава Виктор Вобликов во время прямого эфира в ЦУРе 3 декабря.

«Я уверен, что данная объездная нам необходима. Мы понимаем, что достаточно большое количество грузового транспорта проезжает через центр города. Это не совсем позитивно сказывается на улично-дорожной сети, на безопасности для наших жителей и гостей. Это в планах на 26-27 год — первый участок, этап начать реализовывать», — отметил Вобликов.

Он подчеркнул, что строительство будет проходить через индустриальный парк — «от индустриального парка и дальше к станции „Новый Черняховск“». «Вопрос был принят таким образом, что по короткому пути. Объезд через индустриальный парк, чтобы все транспортные средства, которые идут на индустриальный парк, на станцию „Новый Черняховск“, на разгрузку на железную дорогу, ехали не через город, а именно в объезд через индустриальный парк», — сказал муниципальный глава.

Напомним, что средства на проектирование выделили в феврале 2023 года. Одним постановлением предусмотрели деньги на проектирование участка протяженностью в 6,8 км от дороги «Новая Деревня — Загородное» до дороги «Черняховск — Крылово» — ст. Красновка с подъездом к логистическому терминалу. Другим документом до 60,2 млн увеличили сумму на проектирование другого отрезка мини-обхода — 5-километровой дороги между трассами Черняховск-Крылово и Черняховск-Озерск

Обход нужен для того, чтобы большегрузы не ездили через центр города. Речь о его строительстве ведётся уже много лет. Реализация проекта оценивалась в почти 30 млрд рублей. В январе 2022 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что федеральные власти отложили проект в «дальний ящик» и не намерены его финансировать в ближайшее время. Областные власти решили построить «мини-обход» за счёт регионального бюджета. Трасса планируется 12-километровой, строительство хотят разбить на три очереди.

В начале февраля 2025 года стало известно, что проект «реконструкции автомобильных дорог регионального значения „Новая Деревня — Загородное“ и „Черняховск — Крылово“ — ст. Красновка, с подъездом к логистическому терминалу» прошел государственную экспертизу. В апреле того же года участок от автомобильной дороги «Черняховск-Крылово» до «Черняховск-Озёрск» не прошёл экспертизу. Проект одобрили в июле.

В августе мининфраструктуры Калининградской области затруднилось назвать сроки начала строительства мини-обхода Черняховска. Работы должны начаться после завершения поисков источника финансирования и выбора подрядчика на конкурсной основе.