В Совфеде предложили ввести транспортный налог на самокаты юрлиц

Сенатор Артем Шейкин предложил Минфину РФ рассмотреть возможность введения транспортного налога на средства индивидуальной мобильности (СИМ), используемые юрлицами в коммерческих целях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу вас выразить позицию министерства по вопросу рассмотрения целесообразности установления транспортного налога или специального целевого сбора в отношении коммерческого использования СИМ (для юрлиц и ИП — операторов проката СИМ, хозяйствующих субъектов, использующих СИМ в коммерческой деятельности — доставка и тому подобное) на федеральном уровне», — говорится в письме сенатора на имя статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

Шейкин также попросил ведомство выразить свою позицию касательно «целесообразности разработки особого порядка исчисления и уплаты такого сбора, где объектами налогообложения могли бы признаваться определённые категории СИМ, исходя из технических параметров или особенностей их использования, с целью формирования источника финансирования развития городской инфраструктуры и обеспечения справедливой налоговой нагрузки».

«В настоящее время СИМ, включая электрические самокаты, не подлежат обязательной государственной регистрации и, соответственно, не признаются объектами налогообложения транспортным налогом. Это делает их эксплуатацию доступнее для граждан и бизнеса, однако создает затруднения в части софинансирования расходов на развитие и содержание городской и дорожной инфраструктуры», — говорится в письме.

«Это просто бардак, это надо исправлять»: как власти обсуждали судьбу самокатов

Как отметил Шейкин, пользователи СИМ, операторы кикшеринга и службы доставки не вносят ни транспортный налог, ни аналогичные акцизные сборы, которые в иных случаях направляются в дорожные фонды на инфраструктурные нужды. При этом операторы проката и доставки СИМ являются активными пользователями пешеходных и велосипедных маршрутов, что приводит к дополнительной нагрузке на инфраструктуру.