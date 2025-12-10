На проект капремонта корпусов Кадетской школы-интерната выделяют 2,9 млн рублей

На проект капремонта корпусов Кадетской школы-интерната выделяют 2,9 млн рублей
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам» (2024 г.)
Все новости по теме: Госзакупки

Кадетская школа-интернат Андрея Первозванного ищет подрядчика, который разработает проектно­-сметную документацию для капитального ремонта внутренних помещений корпусов, расположенных в переулке Желябова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 10 по 17 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 19 декабря. На работы отводится не более 60 дней с даты заключения контракта. Его максимальная стоимость — 2,9 млн рублей.

Адрес объекта проектирования, указанный в техническом задании, — переулок Желябова, дома № 7 и 9. Общую площадь проектирования необходимо уточнить в ходе работ. Проектно-сметная документация должна иметь следующие разделы: объёмно-планировочные и архитектурные решения, системы электро- и водоснабжения, а также водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, смета на капремонт.

При проектировании в числе прочего необходимо предусмотреть ремонт спортивного и актового залов, ремонт напольного покрытия, покраску стен, устройство подвесного потолка, замену окон и дверей. Также запланирован ремонт системы внутреннего водоснабжения санузлов.

Весной 2025 года пресс-служба областного суда сообщила, что деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного приостановлена на 25 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности. В школе была не обеспечена работа источников противопожарного водоснабжения, неисправны системы противодымовой защиты, а эвакуационные пути и выходы отсутствовали и (или) не соответствовали требованиям.

Суд также установил, что такое же нарушение было выявлено и в июле 2024 года. Кадетская школа-интернат была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Тогда же для обеспечения безопасности обучающихся и иных лиц было выдано предписание о немедленном устранении выявленных нарушений. Однако требования предписания за прошедшие с того момента 9 месяцев выполнены не были — в школе продолжали учиться и проживать дети.

29 августа стало известно, что суд не возобновил деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного, так как выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности не были устранены. Как сообщили в региональном минобре в ответе на запрос «Нового Калининграда», закрытие корпуса не повлияло на учебный процесс, занятия проводятся в зданиях, разрешённых к эксплуатации.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter