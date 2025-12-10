На проект капремонта корпусов Кадетской школы-интерната выделяют 2,9 млн рублей

Кадетская школа-интернат Андрея Первозванного ищет подрядчика, который разработает проектно­-сметную документацию для капитального ремонта внутренних помещений корпусов, расположенных в переулке Желябова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 10 по 17 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 19 декабря. На работы отводится не более 60 дней с даты заключения контракта. Его максимальная стоимость — 2,9 млн рублей.

Адрес объекта проектирования, указанный в техническом задании, — переулок Желябова, дома № 7 и 9. Общую площадь проектирования необходимо уточнить в ходе работ. Проектно-сметная документация должна иметь следующие разделы: объёмно-планировочные и архитектурные решения, системы электро- и водоснабжения, а также водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, смета на капремонт.

При проектировании в числе прочего необходимо предусмотреть ремонт спортивного и актового залов, ремонт напольного покрытия, покраску стен, устройство подвесного потолка, замену окон и дверей. Также запланирован ремонт системы внутреннего водоснабжения санузлов.

Весной 2025 года пресс-служба областного суда сообщила, что деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного приостановлена на 25 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности. В школе была не обеспечена работа источников противопожарного водоснабжения, неисправны системы противодымовой защиты, а эвакуационные пути и выходы отсутствовали и (или) не соответствовали требованиям.

Суд также установил, что такое же нарушение было выявлено и в июле 2024 года. Кадетская школа-интернат была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Тогда же для обеспечения безопасности обучающихся и иных лиц было выдано предписание о немедленном устранении выявленных нарушений. Однако требования предписания за прошедшие с того момента 9 месяцев выполнены не были — в школе продолжали учиться и проживать дети.

29 августа стало известно, что суд не возобновил деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного, так как выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности не были устранены. Как сообщили в региональном минобре в ответе на запрос «Нового Калининграда», закрытие корпуса не повлияло на учебный процесс, занятия проводятся в зданиях, разрешённых к эксплуатации.