В Железнодорожном восстановили фасад одного фахверкового склада и разобрали второй (фото)

В Железнодорожном Правдинского района завершилось восстановление фасада одного из исторических фахверковых складов в центре посёлка. При этом, как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, второй склад подрядчик разобрал до уровня фундамента.

В середине сентября генеральный директор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых рассказывал в своём телеграм-канале, что восстановительные работы по одному из складов выходят на финальную стадию.

Щербатых также предупредил, что в ближайшее время собственник приступит к «противоаварийным работам на соседнем складе № 1».

О том, что здания будут внешне иметь исторический облик, инвестор Вячеслав Воронин рассказывал «Новому Калининграду» в ноябре прошлого года, когда внутренний контур склада начали отстраивать из современного кирпича. Соседнее здание склада, как уверял Воронин, ждёт та же судьба, так как деревянные детали за долгие годы успели сгнить, а кирпич посыпаться. В мае 2025 года Щербатых говорил, что фахверк бывших складов в центре Железнодорожного будет не декоративным, а настоящим.

Фото предоставлены очевидцем

Здание левого фахверкового склада было выкуплено инвестором в 2022 году, а правое — в октябре 2023 года. Оба склада приобрела компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более 20 лет.