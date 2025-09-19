СК: передано в суд дело поджигателя, по вине которого в СНТ «Победа» погиб ребенок

СК: передано в суд дело поджигателя, по вине которого в СНТ «Победа» погиб ребенок
Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом и покушении на убийство двух лиц. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 13 сентября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому 59-летней соседки, облил бензином из принесенной с собой пластиковой бутылки веранду и поджег, скрывшись после этого с места преступления. В результате пожара погиб 4-летний внук женщины, гостивший у неё в это время. Сама же пенсионерка смогла выбраться из горящего дома через окно в кухне на первом этаже.

По данным следствия, мотивом совершения преступлений мог явиться тот факт, что потерпевшая не в полном объеме, по мнению обвиняемого, оплатила его услуги по выполнению ранее для нее строительных работ.

В ходе расследования также выяснилось, что ранее в том же месяце обвиняемый похитил строительный инструмент из подсобного хозяйственного помещения той же соседки на общую сумму свыше 27 тыс. рублей.

На время предварительного следствия фигурант помещен в следственный изолятор. По уголовному делу выполнен полномасштабный объем работы: допрошены свидетели, проведена проверка показаний на месте, получены заключения экспертиз, выполнены процессуальные действия, в полном объеме изобличающие фигуранта в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter