СК: передано в суд дело поджигателя, по вине которого в СНТ «Победа» погиб ребенок

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом и покушении на убийство двух лиц. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 13 сентября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому 59-летней соседки, облил бензином из принесенной с собой пластиковой бутылки веранду и поджег, скрывшись после этого с места преступления. В результате пожара погиб 4-летний внук женщины, гостивший у неё в это время. Сама же пенсионерка смогла выбраться из горящего дома через окно в кухне на первом этаже.

По данным следствия, мотивом совершения преступлений мог явиться тот факт, что потерпевшая не в полном объеме, по мнению обвиняемого, оплатила его услуги по выполнению ранее для нее строительных работ.

В ходе расследования также выяснилось, что ранее в том же месяце обвиняемый похитил строительный инструмент из подсобного хозяйственного помещения той же соседки на общую сумму свыше 27 тыс. рублей.

На время предварительного следствия фигурант помещен в следственный изолятор. По уголовному делу выполнен полномасштабный объем работы: допрошены свидетели, проведена проверка показаний на месте, получены заключения экспертиз, выполнены процессуальные действия, в полном объеме изобличающие фигуранта в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.