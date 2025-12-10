Вынесен приговор калининградцу, который поджег дом соседки со спящим внутри ребенком

66-летний калининградец, который поджег чужой дом в СНТ «Победа», в котором в этот момент находились женщина и ребенок, признан виновным по четырем уголовным статьям. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что в сентябре 2024 года 65-летний на тот момент Прусаков А.В. в состоянии алкогольного опьянения поджег дом своей соседки в СНТ «Победа». Причиной послужило то, что женщина, как он посчитал, не доплатила ему за работы по обустройству бетонных дорожек у нее на участке. Разозлившись, он пришел к ее дому в дневное время, прихватив с собой канистру с бензином, облил им пол на веранде и входную дверь в жилое помещение и поджег спичкой, чтобы после возгорания женщине невозможно было выбраться.

В это время потерпевшая на втором этаже дома укладывала спать своего единственного четырехлетнего внука. Утром мальчика привезли бабушке его родители, поскольку в этот день ребенку нездоровилось и в садик его решили не вести. Когда женщина почувствовала запах дыма и спустилась вниз, пламя уже охватило большую площадь. Женщина, испугавшись, покинула дом, выпрыгнув окно первого этажа, чтобы предотвратить пожар, однако обратно войти внутрь, чтобы спасти ребенка, уже не смогла. Приехавшие по вызову соседей пожарные обнаружили в доме тело ребенка, погибшего от отравления продуктами горения.

В результате пожара также был поврежден дом, стоимость восстановительных работ составляет 2 730 000 рублей.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что незадолго до поджога Прусаков вынес из дома потерпевшей электроинструменты, принадлежащие ее сыну. Размер ущерба составил 27 036 рублей.

На стадии следствия и в судебном заседании Прусаков вину признал частично. Утверждал, что бензин на пороге дома разлил случайно, а о том, что мальчик гостит у бабушки, не знал, с ребенком был знаком и хорошо к нему относился.

Однако в ходе следствия было установлено, что подсудимый достоверно знал, что внутри дома есть люди — потерпевшая и ее внук. Об умысле на убийство свидетельствуют и показания свидетеля, которого Прусаков незадолго до расправы подговаривал убить потерпевшую за то, что она ему мало заплатила.

Суд счел вину доказанной и квалифицировал действия Прусакова по: п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину); ч. 3 ст. 30 — п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом); п.п. «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом); ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, общеопасным способом).

Приговором Калининградского областного суда Прусакову назначено окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

В пользу матери погибшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 5 млн рублей, а в пользу бабушки малыша и хозяйки сгоревшего дома взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей и возмещен имущественный ущерб на восстановление сгоревшего дома в размере 2 730 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.